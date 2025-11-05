В България е първият тъмен ресторант на Балканите
"Тенебрис“ е първият тъмен ресторант на Балканите. Идеята за "тъмен“ ресторант идва още от 90-те години, когато френски шеф готвач решава да "отнеме“ зрението на гостите си, за да им позволи да усетят храната по нов начин – чрез аромат, текстура и допир. В софийската версия обаче тази концепция е не просто кулинарен експеримент, а социална кауза.
"Най-трудната част в началото беше да намерим нашите колеги – незрящите домакини“, разказва Симеон пред businessnovinite. "Не можеш просто да пуснеш обява в сайт за работа. Срещахме се с организации, с представители на Съюза на слепите, и постепенно създадохме екип, който днес е като семейство.“
В ресторанта ви посрещат екип от незрящи домакини, които ви въвеждат в техния свят на сетива.
Незрящите не са "служители“ или "сервитьори“, те са домакини, които водят гостите през преживяването в пълна тъмнина. Те не просто носят храната, а се грижат за комфорта и увереността на посетителите, които за първи път се оказват в свят без зрение.
"Навън ние водим незрящ човек за ръка, но тук ролите се обръщат – те са тези, които ви водят. И се справят блестящо“, казва Симеон.
Инициативата, за която разказва Симеон звучи още по-смислено на фона на статистиката.
Според данни на Съюза на слепите в България, цитирани от Българския център за нестопанско право, у нас има над 5000 незрящи в трудоспособна възраст. От тях обаче едва около 550 души имат работа – едва 11% трудова заетост.
Останалите 88% остават извън пазара на труда – често не заради липса на желание, а заради недостъпна среда, стереотипи и ограничени възможности за реализация.
Тази картина не е само българска. По данни от Европейската организация на незрящите, безработицата сред хората със зрителни увреждания на континента надхвърля 75%, като жените са особено уязвими – както към слепота, така и към дългосрочна безработица.
Каузата преди бизнеса
"Ние не сме просто ресторант – ние сме общност“, казва Симеон. "За седем години не сме се разделили с нито един от нашите домакини. Това говори само по себе си. За нас това не е просто работа, а мисия.“
Той признава, че бизнесът не е от най-печелившите в традиционния смисъл. "Тъй като капацитетът е малък и работим с висококачествени продукти, рентабилността не е водеща. Но каузата – тя е на първо място.“
Модел, който дава пример
В свят, в който ESG вече не е просто модна дума, а критерий за устойчивост и морал в бизнеса, този ресторант в София показва как социалната ангажираност може да бъде интегрирана в работещ модел.
"На всеки човек трябва да се даде шанс – независимо какви физически ограничения има“, казва Симеон. "Вярвам, че във всяко човешко същество има потенциал. Въпросът е да му позволим да го покаже.“
И в тъмното, и в светлината, Тенебрис доказва, че истинското предприемачество започва там, където някой реши да види възможност, дори когато другите виждат само мрак.
