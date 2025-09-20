ЗАРЕЖДАНЕ...
В Турция забраниха излъчването на популярен хит
В аргументацията за искането си министерството е посочило, че песента "Съсипан" (Perperişan) на популярния турски изпълнител Мабел Матиз може да навреди на институцията на семейството, да повлияе негативно върху психическото развитие на децата и младежите, да наруши обществения ред и да предизвика възмущение в обществото.
Министерството се е позовало и на жалби на граждани, подадени чрез президентския комуникационен център (CİMER), който осигурява пряка връзка на гражданите с президентската институция, в които се твърди, че текстът на песента е "в противоречие с обичаите и традициите на турското семейство".
В резултат на искането на министерството съдът е постановил песента да бъде блокирана в цифрови платформи като YouTube, Spotify и Apple Music в съответствие със закон, отнасящ се до блокиране на интернет съдържание на основания, свързани с националната сигурност и обществения ред.
Решението на съда е било предадено на Турската агенция за информационни и комуникационни технологии (BTK) за изпълнение.
В изявление, публикувано в Екс, Матиз отговори, че текстовете му са били "умишлено погрешно интерпретирани". Той описа песента като метафорична любовна история.
