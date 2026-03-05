В началото на кариерата й акцентът й е пречка, днес е запазена марка
"Когато започнах, бях на около 19 години. На 18 години започнах да работя и на английски, но говорех много малко английски, защото преди това бях учила френски, така че се озовавах в много ситуации, в които това се възприемаше по начин, който, знаете, беше много деликатен, и това се промени, но все още не е стигнало до мястото, където е просто естествено", сподели испанската звезда пред "Extra".
Пенелопе Крус разкри как е имало "голяма дискусия" относно кастинга на актьори с акцент.
"Когато започнах да работя на английски и в Америка, имаше голяма дискусия, знаете ли, дали да вземеш, или не някого с акцент, и това сериозно се промени, но много бавно", заяви тя, цитирана от БГНЕС.
Освен заради успешната актьорска кариера, Пенелопе Крус е обичана и поради факта, че създаде стабилно семейство с друга филмова суперзвезда - Хавиер Бардем. Двамата са женени от 2010 г. Срещат се за първи път през 1992 г. на снимачната площадка на филма "Хам, Хам" и усещат привличане. При следващата им среща през 2007 г. на снимачната площадка на "Вики Кристина Барселона" осъзнават, че чувството още го има. Прочетете тук какво разказва Хавиер Бардем за запознанството си с Пенелопе и съвместния им живот.
