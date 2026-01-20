Милано е градът с най-висока концентрация на милионери в света. По данни от анализ на консултантската компания "Henley & Partners“, в италианската метрополия на всеки 12 жители, включително новородените, се пада по един милионер с ликвидни активи над 1 милион евро, без да се включват недвижимите имоти.Сравненията с други големи градове подчертават мащаба на тази концентрация. В Ню Йорк на един милионер се падат 22 жители, в Лондон – 41, в Париж – 14, а в Рим – 54. По информация на "Il Sole 24 Ore“ в Милано живеят около 115 хиляди милионери.Градът е водещ и по концентрация на изключително големи богатства. Лице с активи над 100 милиона евро се пада средно на всеки близо 8 хиляди жители, или общо 182 души. В Милано живеят и 17 милиардери от общо 79 в Италия.Според авторите на анализа, цитирани от Biznis Kurir, основните причини за тази тенденция са ролята на Милано като финансов, моден и дизайнерски център, високото качество на живот и добре развитата инфраструктура. Ключов фактор обаче остава данъчната политика.От 2017 година Италия прилага специален данъчен режим за заможни чужденци, които преместват данъчното си местоживеене в страната. Те плащат фиксиран годишен данък от 300 хиляди евро върху доходите си от чужбина, независимо от реалния им размер. По данни на Сметната палата между 2018 и 2023 година към този режим са се присъединили близо 4 хиляди чуждестранни данъкоплатци.Допълнителен стимул е и ниският данък върху наследствата. При прехвърляне на имущество между съпрузи, деца и внуци ставката е едва 4%, при средно около 15% за страните от ОИСР. Това превръща Италия, и особено Милано, в привлекателно място за прехвърляне на богатство между поколенията, пише businessnovinite.bg.Наред с икономическия успех обаче се задълбочават и социалните проблеми. Милано отчита най-големите разлики в доходите между централните и периферните райони в страната. Всеки трети зает има доходи, недостатъчни за покриване на основните разходи за живот, най-вече за жилище. Oколо 60 хиляди души в Милано и околностите му чакат за социално жилище.Силната концентрация на свръхбогати хора оказва сериозен натиск върху пазара на недвижими имоти. Цените на жилищата са нараснали с над 40% спрямо периода преди пандемията. Средната цена надхвърля 6 хиляди евро за квадратен метър, а в историческия център достига над 11 хиляди евро. В най-престижните квартали цените стигат до 27 хиляди евро за квадрат.