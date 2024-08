"Вайбър" с нова функция

© Едно от най-използваните приложения за чат и разговори в света добави нова функция.



Rakuten Viber обяви, че добавя действието “Изтриване без следа" към всички бонуси, които могат да ползват абонатите на Viber Plus. Тази добавка позволява на потребителите да премахнат съобщенията си без след тях да остане следа - независимо дали получателите вече са ги прочели или не.



“Изтриване без следа" вече е част от Viber Plus - премиум абонаментната услуга без реклами, която предлага начини за персонализиране на комуникацията във Viber.



Viber Plus предоставя още “Четене на гласови съобщения", верификационни баджове, неограничен достъп до стикери, директен контакт с центъра за обслужване на потребители и други. Открояващата се функция, използвана към момента от повече от 72% от общността в глобален мащаб, е Невидимият режим, който позволява на потребителите да преглеждат съобщения, без да показват, че са онлайн или да оставят разписка за четене.



“Изтриване без следа" подобрява още повече опциите за конфиденциалност на потребителите, като им позволява бързо и дискретно да премахват своите съобщения.



Rakuten Viber отбеляза 170% ръст на абонатите на Viber Plus от пускането на услугата през януари досега. Абонаментът е достъпен в 100 държави за милионите потребители на Viber.