Валери Божинов. Думите му бяха относно Христо Стоичков и това, което се случва около него в последно време и филмът, който ще се снима.
"За пръв път се видяхме на рождения ми ден 15 февруари през 2002 г. и Той ми беше като подарък. Дойде до Лече. Предложи ми да играя за "Барселона". Донесе ми договор и трябваше да реша какво да правя", сподели Валери и обясни, че е бил изправен пред труден избор: "Аз имах вече договор с "Лече" и можех да ги предам, след всичко, което направиха за мен и не исках да им забивам нож в гърба. Трудно ми беше да избирам, защото от една страна имах "Барселона" със Стоичков, а от друга "Лече", които ми дадоха всичко. Той ме разбра".
"Вече толкова години имаме приятелство с него, обич и връзка. Не е лесно да бъдеш Стоичков, да има следващ Стоичков", конкретизира Валери.
Валери Божинов: Вече толкова години имаме приятелство с него, обич и връзка
