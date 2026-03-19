Валери Божинов става реалити звезда
Валери Божинов най-вероятно ще е един от участниците във втория сезон на риалити шоуто на Би Ти Ви "Трейтърс: Игра на предатели“. Макар да се смяташе, че телевизията няма да снима предаването тази година, се оказа, че Би Ти Ви готви "Трейтърс“ 2. А човекът, който пръв публично заяви желанието си да участва още докато се излъчваше първият сезон, бе бившият футболист Валери Божинов.
Божигол тогава призна, че е отказвал на всички риалити шоута, които са го канили досега, но единственото, на което ще каже "Да“, е "Трейтърс“. При такава оферта продуцентите няма как да не изпълнят желанието му. А и в последните години Божинов натрупа солиден телевизионен опит. Той е чест гост в коментаторските студиа на спортните предавания, води новогодишна програма на Нова телевизия заедно с Гала, а и подкаста на поредицата, в която бе избран актьорът, който ще изиграе ролята на Христо Стоичков в биографичния филм за Камата.
Няма спор, че Божинката ще е изключително интересен участник в "Трейтърс“, особено ако бъде избран за предател. А и новите крилати фрази, които ще се родят, със сигурност ще са безброй, пише "Филтър“.
