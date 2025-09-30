ЗАРЕЖДАНЕ...
Валидират пощенска марка с лика на Георги Калоянчев
Марката ще валидират директорът на театъра Калин Сърменов и вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. На събитието ще присъстват семейството на актьора, както и трупата на Сатиричния театър, която ревниво пази паметта за големите творци за бъдещите поколения.
