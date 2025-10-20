ЗАРЕЖДАНЕ...
Ванеса Маринова, SEOMAX: "Варна ни избра първа"
Лицето на SEOMAX във Варна е Ванеса Маринова – човек, който вярва, че технологиите имат смисъл само тогава, когато създават реална стойност за хората и бизнеса. Тя е част от екипа на SEOMAX вече повече от две години, като започва пътя си като копирайтър и бързо се отличава със способността си да превръща идеи в убедителни истории. Преди 3 години започва да развива страстта си към изкуствения интелект и неговата роля в маркетинга – как може да оптимизира процеси, да направи комуникацията с клиентите по-естествена и да помогне на компаниите да постигнат по-високи резултати. Как тези идеи ще се превърнат в реални стъпки за варненския бизнес – това е темата на нашия разговор днес.
1. Г-жо Маринова, SEOMAX има офиси в Пловдив и София. Защо избрахте именно Варна като следваща стъпка в развитието си и какви нови перспективи виждате за бизнеса тук?
Варна не беше просто следващата ни стъпка, а логичното продължение. Морската столица е с огромен потенциал, бързо развиваща се бизнес среда и компании, които искат да растат дигитално. Истината е, че още преди да открием представителството тук вече имахме силни позиции – работим с брандове като Hippo Taxi, Jacklin hugasian, Fraport , Agiva известни с брандовете си Sun Like и Baby Crema, VM Club и други. Варна ни избра първа - ние просто направихме логичната следваща стъпка.
Един от най-ярките примери за това доверие е съвместната ни работа с Hippo Taxi, с които реализирахме силна дигитална стратегия. Резултатът? Над 880 000 достигнати потребители, ръст от над 255% в ангажираността и над 500% увеличение в лийдовете. Това само потвърди, че Варна е готова за смели дигитални стъпки и реални резултати.
2. Изкуственият интелект вече е неразделна част от маркетинга. Как планирате да го приложите, за да донесете реални ползи на компаниите във Варна?
Изкуственият интелект вече е неразделна част от съвременния маркетинг, и ние в SEOMAX активно го внедряваме в полза на бизнеса. Във Варна ще прилагаме AI решения, които оптимизират рекламни кампании, ускоряват създаването на съдържание, анализират потребителско поведение и подпомагат SEO процесите. Освен това, развиваме и интеграция на AI чатботове – интелигентни асистенти, които могат да обслужват клиенти 24/7, да отговарят на запитвания, да насочват към продукти или услуги и да подобрят потребителското преживяване. Това е още една стъпка към по-автоматизиран, ефективен и печеливш дигитален маркетинг.
3. Какви услуги ще предложите в морската столица и с какво ще помогнат на бизнеса да бъде по-успешен онлайн?
Във Варна предлагаме пълната гама от услуги на агенцията – стратегическо дигитално планиране, SEO, Google и Meta реклами, изграждане на уеб сайтове и онлайн магазини, копирайтинг, имейл маркетинг, управление на социални мрежи. Все по-голям акцент поставяме върху създаване на ангажиращо видео съдържание и рийлс формати, които увеличават видимостта и взаимодействието с бранда. Допълнително внедряваме иновативни AI решения като AI Overview, които дават на бизнеса ясен и актуален поглед върху дигиталното му представяне и автоматизират ключови процеси. Всичко това е насочено към едно – повече видимост, повече продажби и по-силно онлайн присъствие на местния и международния пазар.
4. Предвиждате и безплатен AI одит. Какво ще открият компаниите чрез него и как това може да промени тяхното онлайн присъствие?
AI одитът е нашият начин да покажем на компаниите къде се намират в дигиталната си зрялост и как могат да използват изкуствения интелект за по-добри резултати. Анализираме текущото онлайн присъствие, идентифицираме пропуснати възможности и предлагаме персонализирани идеи за автоматизация, по-умни кампании и по-добра видимост. Този одит отваря очите на бизнеса за потенциала, който досега не е бил напълно реализиран, както и за редица пропуснати възможности, които биха могли да доведат до значителен ръст. За мнозина той е първата крачка към нещо много по-голямо.
5. И ако трябва да дадете един основен съвет на местните предприемачи, които искат да станат по-конкурентни и да излязат на международните пазари, кой би бил той?
Моят съвет е прост, но решаващ – погледнете стратегически към бъдещето и инвестирайте в дигиталната еволюция на бизнеса си. Това е бизнес трансформация, която отключва нови пазари, по-висока ефективност и реален ръст. В основата на нашата философия стои едно вярване – "Днес трансформираш дигитално, утре доминираш глобално". Смелостта да промените подхода си е решаваща за позицията в конкурентната среда. А ние сме тук, за да ви помогнем да направите тази крачка уверено.
