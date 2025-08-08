ЗАРЕЖДАНЕ...
Ванга: Тодоре, Тодоре, как си останал жив?!
Възрастни хора в Града на кестените разказват, че по същия начин, по който внукът на Живков се застреля с пистолет, е опитал да свърши със себе си и дядо му, но тогава е извадил дяволски късмет.
Всичко това видяла Ванга през 60-те години на миналия век, когато е трябвало да доказва дарбата си на пророк пред комунистическата власт, пишат медии.
Тогавашният соцелит бил разделен на две в оценките си за българската Касандра - едните я отричали, а другите тайно се допитвали до нея и я пазели. Положението се променя, когато дъщерята на тогавашния Първи Людмила Живкова се застъпва за незрящата ясновидка. След това нейната дейност е легализирана пред закона с входна такса, пише "Ретро".
Малцина обаче подозират, че везните се обърнали в полза на Ванга след нейна среща с Тодор Живков. Интересно е, че самият Живков приживе също преразказвал пред близки фрагменти от паметната сгледа. Той наричал пророчицата "Баба Ванга" и "наборе", тъй като двамата са родени в една година. Разказвал, че на срещата донесли на Ванга един стол и тя седнала точно срещу него. Изпаднала в транс. Докато я гледал, Живков - краен материалист, си мислел колко нещастна е тая жена - хем сляпа, хем правеща театър.
Тя обаче го смразила с въпроса: "Тодоре, Тодоре, как си останал жив?!". След което записвала, че като млад и нелегален комунист е бил обграден от полицаи и захапал дулото на пистолета си в опит да се гръмне. Но пистолетът засякъл. Всичко това Ванга нямало откъде да знае.
След сеанса с ясновидката тогавашният Първи в Народната република дал своето разрешение с думите: "Който вярва, да ходи при нея, а който не вярва, да не ходи. И толкоз!".
Доста често за съвет при Ванга ходела и самата щерка на Тато, Людмила, вълнуваща се от загадките на човека и Вселената, практикуваща Агни йога и изповядваща източни култове. Тя наричала Ванга "духовна майка". Може би заради това, когато Людмила умира при мистериозни обстоятелства, някои държали пророчицата отговорна, че не е видяла в аванс трагедията, за да бъде тя предотвратена.
