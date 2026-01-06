Десетилетия след смъртта си Ванга продължава да бъде една от най-обсъжданите личности в България. Името ѝ не слиза от форуми и онлайн дискусии, в които хората и до днес споделят лични истории, разкази на свои близки и твърдения, които поддържат мита около пророчицата от Рупите жив. Въпреки многото книги, филми и анализи за нея продължават да излизат нови и нови твърдения, някои от които звучат шокиращо дори за хора, които смятат, че вече са чували всичко.В една от активните фейсбук групи, посветени на Ванга, жена прави признание, което отново разпали споровете. По думите ѝ Ванга е била близка приятелка с баба ѝ, която се занимавала с окултизъм и езотерика и сама се е определяла като вещица. "Баба ми се сприятели с Баба Ванга и се виждаха често. Баба се занимаваше с окултизъм и езотерика, редовно правеше странни тайни ритуали. Двете можеха да говорят с мъртвите. Предполагам, че това им е била допирната точка на приятелството“, пише жената. Според нея връзката между двете не е била случайна, а изградена на база общи практики и убеждения, за които рядко се е говорело публично.Твърденията, че Ванга е общувала с отвъдното, не са нови и не идват само от едно място. Не един и двама, които са посещавали пророчицата от Рупите, са убедени, че тя не е била обикновена врачка."Тя не беше гадателка. Беше жена, която след инцидент започва да общува с духове и да бъде един вид посредник между тях и нас. Но на кого са тези духове и защо са я използвали, не знам. Дали на починали хора или просто зли духове, нямам идея“, пише друга дама, чиято баба също е познавала Ванга. Тези думи отново отварят старата тема за произхода на нейните способности и за това каква точно е била силата, която е действала чрез нея.Въпреки мистиката и противоречията историите за сбъднати предсказания са стотици и продължават да се споделят и днес. Една от участничките във форума разказва за посещение при Ванга, когато е била дете. Тогава семейството ѝ води сестрата на баба ѝ, чийто син е изчезнал."Липсваха пари и злато и това ѝ беше надеждата, че е избягал за жадуваната тогава Америка. Баба Ванга ѝ каза, че ще получи писмо откъм сръбската граница. Тя това писмо не го дочака. Ние го получихме от Видин – че е намерен скелет и по документите предполагат, че е на сина на сестрата на баба ми. Поне го погребахме“, разказва жената.Друга споделя, че родителите ѝ са отишли при Ванга след дълги години безуспешни опити да имат дете."Казала е на майка ми, че ще ме има. И след 16 години чакане, без инвитро и сложни процедури, аз наистина съм се появила. Бременността е била много тежка, но успешна“, пише тя.Има и други истории, които звучат още по-драматично. Жена си спомня за случай с изчезнали деца."Родителите вече бяха отчаяни и отидоха при Ванга. Тя им казала да се приберат и че на следващия ден децата ще се намерят. Намериха се. Краят на историята не е щастлив, но това, което каза тя, се сбъдна“, пише участничка. Друга разказва, че Ванга е предсказала на баба ѝ, че ще се омъжи, казала е включително името на бъдещия съпруг, което по-късно се оказало вярно.Наред с възторжените истории обаче има и немалко разочаровани хора, които твърдят, че при тях нищо не се е сбъднало."Моята баба е ходила и това, което ѝ е казала Ванга, изобщо не се е случило. Минаха много години, говореше се за здравословен проблем и нищо не позна“, споделя жена. Друг разказ е още по-личен."Баща ми ходи при нея, когато бях тийнейджър. Наговорила му такива неща, че той остана завинаги белязан от срещата и до днес гледа като ошашавен“, споделя мъж, пише "Ретро".