Само още 98 души в цял свят притежават колата на Ваньо Алексиев и една от тях е самата Дженифър Лопес. Става въпрос за изключително редкия колекционерски Bugatti Mistral, който постави световен рекорд за максимална скорост – 453,91 км/ч. Това е последният модел на Bugatti, задвижван от легендарния W16 двигател с мощност 1600 к.с.За двуместния роудстър родният милионер се е изръсил близо 8 милиона долара при базова цена на автомобила от млн., тъй като са включени доста допълнителни екстри и персонализация.От модела са произведени само 99 бройки, като всички са изкупени предварително и поради огромния интерес някои от тях са на пазара за препродажба на цени до 8,5 милиона евро.Известно е, че Ваньо Алексиев не се скъпи, щом става дума за коли и обича да парадира с възможностите си. Неслучайно извозването на хипер рядкото Bigatti до дома му бе заснето в специално рекламно видео, което обикаля автофорумите под заглавие: "Първото Bugatti Mistral е в България“.По-запознатите веднага разпознаха имението на транспортния бос, а днес самият той се похвали с кадър пред луксозното возило.В колата ще има място само за половинката му Валерия Георгиева, макар че имайки предвид състоянието на родните пътища, подозираме, че Bugatti-то никога няма да излезе от гаража на милионера.Според запознати Ваньо далеч не е закупил автомобила, за да го троши из софийските дупки, а с цел инвестиция – редкият модел с годините ще става все по-скъп, пише Intrigi.bg.