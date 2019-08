Варна чака Il Volo, те разпродадоха най-важния си концерт

© IL Volo разпродадоха концерта си в Arena di Verona на 24 септември, който ще бъде кулминация на турнето, с което отбелязват 10 блестящи години на сцената.



Дни преди това очакваме младите италианци за два концерта в България – на 16 септември във Варна и на 18 септември в София. Те ще пеят със симфоничния оркестър на БНР.



Първата част на турнето им премина триумфално из Италия в началото на лятото – със старт от световната столица на културата Матера, през Рим, Централна Италия, родния град на Джанлука Джинобле Монтепагано, до Палермо и Таормина в горещата Сицилия.



"Джанлука е елегантността и присъствието, Иняцио е радостта и благодарността, а Пиеро - силата и енергията.", писаха италианските медии за тях.



В световната си обиколка Il Volo представят новия си албум Musica с титулната песен Musica Che Resta, която зае трето място в тазгодишното издание на Санремо. В Musica Tour освен познатите класически и оперни изпълнения, Джанлука, Пиеро и Иняцио се разхождат в диапазона между популярни евъргрийни на световната музика и кавъри на емлематични италиански мелодии от миналото. Новата им програма включва авторските парчета Fino a Quando Fa Bene и Vicinissimo. Също така триото дава нов живот на любимите на италианците и феновете на италианската култура мелодии A Chi Mi Dice, People, Arrivederci Roma, Lontano dagli Occhi, Be My Love, La Voce del Silenzio, and Meravigliosa Creatura.



Видеота на A Chi Mi Dice беше заснето на о.Капри и за радост на феновете скоро се очаква премиера на неговия making.



Сега момчетата за кратко си почиват по плажовете на Ибиса и Сицилия. А след концерта в Арена ди Верона на 24 септември през есента ги очаква да обиколят големи градове в Латинска Америка – Сан Паоло, Буенос Айрес, Рио де Жанейро и Сан Салвадор.



Преди дни Il Volo публикуваха във фейсбук позицията си в подкрепа на своя ментор и вдъхновител Пласидо Доминго. "Познаваме човека и голямата личност, напълно различен от начина, по който го представят днес. Човек изцяло отдаден на семейството си, на приятелството и на работата си, един от най-големите артисти на оперната сцена ", написаха те. "Без да правим преценка на случващото се, заставаме близо до Пласидо и неговото семейство и се надяваме тази така невероятна история да се разреши по-скоро без прекалено страдание за нито една от страните".



Срещите на Il Volo с българската публика са на 16 септември във Варна, ДКС и на 18 септември в София, зала Арена Армеец. Билети се продават в системата на Ивентим и на касите на съответните зали.