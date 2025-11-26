Варна е предупредена!
Днес над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни след обяд в крайните западни и южни райони. Над Източна България облачността ще бъде разкъсана, там ще духа умерен и временно силен южен вятър. В Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат в широк интервал: от 7°-8° в крайните северозападни райони до 18°-20° на места в Източна България и районите, чувствителни на южен вятър, в София – около 12°.
В планините ще бъде предимно облачно, по билата – мъгливо. Валежи от дъжд ще има на места в масивите от Западна България и Родопите, над 2200 метра ще превалява сняг. Ще духа силен, по билата - бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 4°.
По Черноморието облачността ще е разкъсана, вечерта ще се вплътни. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.
