Варна - новата столица за изкуствен интелект на България за един ден
На 20 септември 2025 г. в хотел "Черно море" във Варна ще се проведе еднодневният практически семинар "Изкуствен интелект: как да спестяваш над 10 часа седмично и да изграждиш успешен бизнес". Събитието ще предостави на участниците конкретни инструменти и стратегии за внедряване на технологии с изкуствен интелект в ежедневните бизнес процеси.
Какво отличава този семинар от останалите?
Семинарът ще включва интерактивни сесии и практически демонстрации, фокусирани върху участниците да разберат как да:
● Повишат ефективността си с над 200% и да спестяват минимум 10 часа седмично чрез AI инструменти;
● Създаване на професионално съдържание за минути – текстове, визуални материали и видеа с помощта на изкуствен интелект
● Стартиране и развитие на успешен онлайн бизнес – конкретни стратегии и инструменти за 2025 година
Органична видимост без разходи за реклама – SEO оптимизация и дигитален маркетинг чрез изкуствен интелект
Участниците ще си тръгнат с готови за приложение инструменти и стратегии, които могат да внедрят още на следващия ден.
Експерти, които вече печелят с AI
В семинара ще вземат участие шестима утвърдени експерти с доказан опит в сферата на изкуствения интелект и дигиталния бизнес:
● Цветан Радушев, основател на "Академия От 0 До Успех" и носител на престижната награда "Иновационен лидер на годината" за 2024 година, ще сподели как изкуственият интелект променя бизнес средата в България.
● Милчо Василков, е собственик и ръководител на дигитална агенция, сертифицирана от Amazon, и е официален SPN (Service Provider Network) партньор на Amazon. Ще разкрие тайните на успешната електронна търговия с помощта на изкуствен интелект.
● Геомил Георгиев ще представи своя 20-годишен опит в изграждането на печеливши онлайн бизнеси.
● Николай Галинов ще покаже революционни SEO стратегии с изкуствен интелект.
● Николай Пеев ще сподели историята на своя стартъп успех с помощта изкуствен интелект.
● Стилян Янчев ще демонстрира как изкуственият интелект революционизира маркетинга.
Лични разговори с хора от бъдещето
Участниците ще имат уникалната възможност лично да се срещнат с лекторите по време на почивките между лекциите и да разговарят с тях за предприемачество, изкуствен интелект, маркетинг, продажби, развитие на бизнес идеи и личностно израстване. Как с AI да спестяваш часове работа и да стартираш онлайн бизнес
"Целта ни е да покажем реално приложими технологии, които участниците могат да внедрят още на следващия ден. Изкуственият интелект вече не е бъдеще. Той е настояще, и онези, които го овладеят сега, ще имат огромно предимство", споделя Цветан Радушев, организатор на събитието.
За кого е подходящ семинарът
Събитието е предназначено за предприемачи, мениджъри, маркетинг специалисти, стартъп основатели и всички, които искат да използват силата на изкуствения интелект за оптимизиране на работните процеси и развитие на бизнеса си.
Обществена значимост
В контекста на нарастващата нужда от дигитални умения и ефективност, подобни събития допринасят не само за индивидуалното развитие, но и за технологичната трансформация на местния бизнес. Семинарът "Изкуствен интелект и бизнес" във Варна обещава да бъде ключово събитие за всички, които искат да са една крачка напред в дигиталната трансформация на своя бизнес.
Защо избрахме Варна
Варна е сред най-бързо развиващите се бизнес центрове в България и ключова локация за предприемачи и иноватори. Изборът на града за домакин е символичен – целта е да подкрепим развитието на местния бизнес и да вдъхновим предприемачите в региона.
Детайли за събитието
Дата и час: 20 септември 2025 г., 08:00 – 18:00 ч.
Място: Хотел "Черно Море“, бул. "Сливница“ 33, Варна.
Регистрация: до изчерпване на местата.
Очакван брой участници: 230 души.
Регистрация и допълнителна информация.
За повече информация и регистрация, моля посетете: ТУК
Разполагаме само с 230 места.
