Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Водещи експерти ще споделят как технологиите с изкуствен интелект могат да спестят над 10 часа седмично и да трансформират бизнес процесите

На 20 септември 2025 г. в хотел "Черно море" във Варна ще се проведе еднодневният практически семинар "Изкуствен интелект: как да спестяваш над 10 часа седмично и да изграждиш успешен бизнес". Събитието ще предостави на участниците конкретни инструменти и стратегии за внедряване на технологии с изкуствен интелект в ежедневните бизнес процеси.

Какво отличава този семинар от останалите?

Семинарът ще включва интерактивни сесии и практически демонстрации, фокусирани върху участниците да разберат как да:

●     Повишат ефективността си с над 200% и да спестяват минимум 10 часа седмично чрез AI инструменти;

●     Създаване на професионално съдържание за минути – текстове, визуални материали и видеа с помощта на изкуствен интелект

●     Стартиране и развитие на успешен онлайн бизнес – конкретни стратегии и инструменти за 2025 година

Органична видимост без разходи за реклама – SEO оптимизация и дигитален маркетинг чрез изкуствен интелект

Участниците ще си тръгнат с готови за приложение инструменти и стратегии, които могат да внедрят още на следващия ден.

Експерти, които вече печелят с AI

В семинара ще вземат участие шестима утвърдени експерти с доказан опит в сферата на изкуствения интелект и дигиталния бизнес:

●     Цветан Радушев, основател на "Академия От 0 До Успех" и носител на престижната награда "Иновационен лидер на годината" за 2024 година, ще сподели как изкуственият интелект променя бизнес средата в България.

●     Милчо Василков, е собственик и ръководител на дигитална агенция, сертифицирана от Amazon, и е официален SPN (Service Provider Network) партньор на Amazon. Ще разкрие тайните на успешната електронна търговия с помощта на изкуствен интелект.

●     Геомил Георгиев ще представи своя 20-годишен опит в изграждането на печеливши онлайн бизнеси.

●     Николай Галинов ще покаже революционни SEO стратегии с изкуствен интелект.

●     Николай Пеев ще сподели историята на своя стартъп успех с помощта изкуствен интелект.

●     Стилян Янчев ще демонстрира как изкуственият интелект революционизира маркетинга.

Лични разговори с хора от бъдещето

Участниците ще имат уникалната възможност лично да се срещнат с лекторите по време на почивките между лекциите и да разговарят с тях за предприемачество, изкуствен интелект, маркетинг, продажби, развитие на бизнес идеи и личностно израстване. Как с AI да спестяваш часове работа и да стартираш онлайн бизнес

"Целта ни е да покажем реално приложими технологии, които участниците могат да внедрят още на следващия ден. Изкуственият интелект вече не е бъдеще. Той е настояще, и онези, които го овладеят сега, ще имат огромно предимство", споделя Цветан Радушев, организатор на събитието.

За кого е подходящ семинарът

Събитието е предназначено за предприемачи, мениджъри, маркетинг специалисти, стартъп основатели и всички, които искат да използват силата на изкуствения интелект за оптимизиране на работните процеси и развитие на бизнеса си.

Обществена значимост

В контекста на нарастващата нужда от дигитални умения и ефективност, подобни събития допринасят не само за индивидуалното развитие, но и за технологичната трансформация на местния бизнес. Семинарът "Изкуствен интелект и бизнес" във Варна обещава да бъде ключово събитие за всички, които искат да са една крачка напред в дигиталната трансформация на своя бизнес.

Защо избрахме Варна

Варна е сред най-бързо развиващите се бизнес центрове в България и ключова локация за предприемачи и иноватори. Изборът на града за домакин е символичен – целта е да подкрепим развитието на местния бизнес и да вдъхновим предприемачите в региона.

Детайли за събитието

Дата и час: 20 септември 2025 г., 08:00 – 18:00 ч.

Място: Хотел "Черно Море“, бул. "Сливница“ 33, Варна.

Регистрация: до изчерпване на местата.

Очакван брой участници: 230 души.

Регистрация и допълнителна информация.

За повече информация и регистрация, моля посетете: ТУК

Разполагаме само с 230 места.