Варна се превърна в музикална столица на България

© Любимото музикално турне предизвика еуфория пред повече от 35 000 души публика на Южния плаж във Варна. За пореден път рекордният брой фенове на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour затвърди славата на варненци като една от най-емоционалните и активни публики в България. Голямо вълнение предизвика и фактът, че на сцената пяха няколко родени във Варна изпълнители – DARA, VICTORIA и Боро Първи. Зарядът на феновете достигна още по-високо ниво, когато за първи път в историята на турнето се появи и още една варненска звезда - TINO, за да изпълни дуетния хит с Dara Ekimova. Това съобщиха организаторите за Varna24.bg.



Специално за една от най-активните и емоционални публики бяха представени и две премиерни парчета - "Стокхолм“ на Dara Ekimova и "Сълзи“ на V:RGO и EMIL TRF.



Лятното музикално турне сбъдна голямата мечта на любимеца на младата аудитория – DENI. Талантливият изпълнител споделя, че още през 2018 година, когато за първи път посещава турнето, иска да се качи на сцената му. Именно тази цел го амбицира да започне да се занимава с музика, а днес за втора поредна година вече е част от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour и изпълнява авторски песни пред публиката.



Един от основните фокуси на организаторите на турнето тази година е постигане на разделно събиране и изхвърляне на генерираните от събитието отпадъци. Именно поради тази причина те привлякоха националната кампания на Сдружение "BG Бъди активен“ - "Искам да съм полезен… Рециклирай ме" и мисията им за събития #БезОтпадъци. Голяма част от участниците дадоха личен пример и се включиха в разделното събиране на отпадъци.



По традиция голяма част от феновете на турнето пристигат часове по-рано, за да са близо до любимите си изпълнители и инфлуенсъри. За тях организаторите предоставят разнообразни възможности за забавление - дженга, джага, cornhole и basket bottle. Стан, Стефи, Емил Конрад и Torino & Pashata също се включиха в тях и предизвикаха истински фурор сред феновете си. Малко преди да стартират незабравимите 3 часа музика, Remi Toin даде възможност на феновете да изживеят подготовката за излизане на голямата сцена като преподаде открит урок по танци.



За следващата спирка на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в град Бургас, площад "Тройката“ на 7-и юли, организаторите са предвидили още изненади за своите фенове. Кой ще се присъедини към звездния състав на сцената – предстои да разберем съвсем скоро.



Повече информация за турнето, активностите, ексклузивни кадри и много любопитни новини може да откриете на Facebook страниците на Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria, както и в Instagram профилите Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria.