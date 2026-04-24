С дълбока скръб споделяме, че днес AGBU Varna загуби своя доайен – Анахид Нерсес Кеворкян (1927 – 2026). Това съобщиха от арменската организация в морската столица.
"Един достойно изживян живот, отдаден на семейството, традициите и благотворителността. Живот с мисия, който ще остане пример за всички нас.
Анахид Кеворкян бе носител на Златния медал на AGBU Varna – признание за нейния принос, всеотдайност и безрезервна подкрепа към общността.
Изказваме най-искрените си съболезнования на нейното семейство и близки.
Поклон пред светлата ѝ памет!".
