С дълбока скръб споделяме, че днес AGBU Varna загуби своя доайен – Анахид Нерсес Кеворкян (1927 – 2026). Това съобщиха от арменската организация в морската столица.

"Един достойно изживян живот, отдаден на семейството, традициите и благотворителността. Живот с мисия, който ще остане пример за всички нас.

Анахид Кеворкян бе носител на Златния медал на AGBU Varna – признание за нейния принос, всеотдайност и безрезервна подкрепа към общността.

Изказваме най-искрените си съболезнования на нейното семейство и близки.

Поклон пред светлата ѝ памет!".