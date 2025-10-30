Варненецът, който е световен номер 1 в юношеския тенис, е роженик днес!
© БФ Тенис
През тази година Иван Иванов триумфира с титлите на сингъл на Уимбълдън и US Open. Иванов спечели 12 поредни победи в турнирите от Големия шлем и е убедителен лидер в световната ранглиста при юношите с 3601 точки. Иванов се представи също страхотно и стигна до полуфиналите на "Ролан Гарос", а през тази година триумфира с титлите на сингъл и на двойки при юношите на турнир от категория J300 на ITF във Франция. Българинът стигна и до финала на турнира от категория J500 в Милано. През месец май Иван Иванов спечели първа титла в кариерата си на сингъл при мъжете, след като стана шампион на турнира на клей в Сентендре (Унгария) с награден фонд 15 хиляди долара.
"Фокус" пожелава на Иван Иванов крепко здраве и много щастливи моменти на корта и извън него!
