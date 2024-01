Варненка грабна престижна награда в Чикаго

© Варненката Джулия Стоянова спечели награда в категорията "Най-добър комедиен продуцент в Чикаго за 2023“ (Best Chicago Producer of 2023) по време на шоуто "The 2023 Gazellies: Annual Comedy Awards Show", което се организира от чикагското списание "The Comedy Gazelle". Това съобщи "България сега".



Наградата й връчи директорът на Netflix, Джеймс Уеб.



Шоуто се е провело в The Den Theatre на 4 януари. Номинациите са определени от представители на комедийния бранш в Чикаго чрез анонимно гласуване в първи кръг. Четиримата с най-много гласове във всяка категория са преминали във финалния втори кръг, където са били определени наградите в различните категории. Тази година в гласуването са се включили почти 500 представители на комедийния бизнес.



В своя профил в мрежата българката благодари:



Искам да започна този пост с благодарност към онези десет души от 250 000-те българи в Чикаго за подкрепата, която ми оказваха през годините. Останалите - също ви ценя. България на 3 морета и Слави Трифонов да живее!



Да знаеш, че "The Gazellies" са получили близо 500 заявки, е умопомрачително. Благодаря на Чикаго, че гласува за мен. Това наистина кара сърцето ми да прескача всеки път, когато си го помисля. Да не говорим, че получих наградата за най-добър продуцент на Чикаго от ръцете не на кой да е, а на моя комедиен ментор Джеймс Уеб. Джеймс, когато за първи път гледах видеото, се смях толкова много. Бях толкова шокирана, когато изрече името ми, че дори не те прегърнах, приятелю. Много съжалявам! Буквално забравих как да ходя, да говоря или да държа микрофон.



Джери Хамеди, много ти благодаря, че изтърпя всичко. Истински комедиен войник! Трябва да се гордееш със себе си след снощи. Всеки един си тръгна от шоуто с усмивка на лицето!



Искам да благодаря и на баща ми, защото той ми каза да му благодаря!



Наздраве за по-големи постижения през 2024 г., повече забавление и по-малко драма! Обичам те, Чикаго!"