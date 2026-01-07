Варненски астрономи: Тази вечер небето ще предложи рядко астрономическо зрелище
От Варна астрономите описват явлението като уникално. Иван Иванов уточни:
"Това явление се наблюдава, когато някои от планетите са сравнително близко една до друго, видимо на небето“, обяснява астрономът Иван Иванов от Варненската обсерватория пред БНТ.
"В момента около Слънцето се събират три от планетите – Меркурий, Венера и Марс. Това всъщност не може да се наблюдава от Земята, тъй като Слънцето е много ярко“,обясни астрономът.
Иванов обясни и кои други планети могат да се видят тази вечер:
"Вечер на запад може да се види Сатурн, малко по-високо – Уран и Нептун, но те не са високо на небето. След 22:00 ч. добре се вижда Юпитер, който в момента е в съзвездието Близнаци. Луната също ще се появи по-късно, вече намаляваща след максималната фаза.“
Астрономът уточни, че макар планетите да изглеждат близки, те са на огромни разстояния помежду си и видимото "събиране“ на небето е уникално.
