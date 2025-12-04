Сподели close
Наближава Никулден!

А какво е празничната трапеза на 6 декември без традиционен пълнен шаран. Varna24.bg гостува на стар морски вълк - варненец, прекарал целия си живот като готвач по корабите. За своите 45 години плаване е обиколил целия свят, посрещайки на борда десетки празници. 

От стария тефтер той извади своята любима рецепта за Никулден и разкри какви са тънкостите на пълнения шаран

Рецепта

1 шаран - около 1,5 кг / 2 кг

За намазване 



сок от един лимон

краве масло или олио (но по негова препоръка нека е масло)

сол и черен пипер на вкус

Плънката:

2 глави лук

200 грама ориз

2 настъргани моркова

150 грама стафиди

1/2 ч.л мащерка

500 мл вода или рибен бульон

1/2 чаша орехи нарязани ситно

200 грама гъби

Подготовка на плънката:

Загрейте мазнината и задушете лука. Добавете нарязните гъби и настърганите моркови. А след няколко минути и ориза, който трябва да се задушава докато стане стъклен. Прибавете подправките, а също и сол и пипер (на вкус).

Когато плънката изстине напълнете шарана и зашийте!

Намажете с мазнина тавичка и налейте водата/бульона, а след това и вече напълнения шаран.

Пече се на 180/200 градуса за около час и половина.

Приятен апетит!