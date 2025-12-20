Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
©
Този път той разказва за себе си, за своите чувства и как усеща света, за своето детство, за своите мечтания и стигането до призванието "Най-обичан български поп изпълнител на всички времена“.
Зад тъмните очила на сценичния образ наистина се крие "Слънце в огледало“, "Едно море“ от "Любовта, която продължава“, и въпреки, че "Бърза, няма време“ – очите му остават впити в "Синева“, а сърцето му – в "Огън от любов“.
Васил Найденов проговори без задръжки за най-личните теми – за отсъстващия баща, за отношенията между хората, любовта, секса, славата и нормите на обществото.
Легендарният певец признава, че не е изпитал почти никаква емоция, когато е научил за смъртта на баща си.
"Грехота е да кажа – когато е починал баща ми, аз по-късно разбрах... Нищо не усетих! Ама абсолютно нищо! Грехота е", признава Васил.
Той разказва, че не са живели заедно и това е оставило празно пространство.
"За първи път, когато се срещнахме, нищо не почувствах. С майка ми не са живели заедно. Тя е доста силен човек и показа, че може да се справи без мъж. Несходство на характерите ги е разделило."
Певецът споделя, че е имал пдобни отношения около себе си – и сред колеги, и сред фенове.
"Групарите си падат по по-свободни сексуални отношения. Авантюри имах непрекъснато. Има хора, които те харесват и те следват навсякъде."
"Не съм от тези, които ходят на фотосесии и позират. Мразя вечеринки и коктейли – няма какво да си кажеш с хората. Човек сам може да си изкара много по-добре с книга... или гледайки порно дори!"
Той коментира и любовта:
"Хубаво е човек да е влюбен непрекъснато. Опитвам се. Но колкото и да си влюбен, човек мисли по-трезво. А започне ли да мисли прекалено трезво – вече не е достатъчно влюбен. Хубаво е човек да намери майсторлъка на песен като "Болката отляво". Първоначално не стана нищо особено, но годините и интернет пространството помагат."
Още по темата
/
Още от категорията
/
Писателят Марин Трошанов: Поредицата "Аватар" успешно комбинира човешката фантазия с технологиите на филмовото зрелище
19.12
Александра Петрова: В столицата на Намибия могат да се видят двете крайности – изключителна бедност и разточителен лукс
19.12
Международен панаир Пловдив активно подготвя най-голямото икономическо събитие за агробизнес на Балканите
19.12
Невероятни кадри от Дубай и Абу Даби: Улиците се превърнаха в реки, водата нахлу в търговски център
19.12
Какво ще е времето днес?
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
bTV с официална позиция за Мария Цънцарова и Златимир Йочев
17:30 / 19.12.2025
Явор Дачков: Добро решение на bTV, Цънцарова е партиен журналист ...
16:02 / 19.12.2025
13 градуса разлика между най-студеното и най-топлото място у нас
09:52 / 19.12.2025
Проф. Рачев: Играта на "тука има – тука няма" продължава
10:12 / 19.12.2025
Празник е! Не давайте и не взимайте пари назаем
08:22 / 19.12.2025
Какво ще е времето днес?
08:27 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.