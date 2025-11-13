Васил Василев - Зуека отново реши да провокира почитателите си, като ги попита доста екзестенциални въпроси за живота и "златната ябълка". Ето какво написа той:"Коя ли е вашата златна ябълка? Златната ябълка на живота. Кое наричаме златната ябълка? Човек, колкото повече остарява, толкова повече мисли за онова, което му се е случило. Времето, което е преживял, времето и любовта, които е преживял. Любовта, която е преминала в друго измерение, в златното сечение".От него също така става ясно, че поредната картина, която нарисува я кръсти "Златната ябълка".