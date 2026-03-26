Васил Василев-Зуека отново влезе в светлината на прожекторите, но този път не с телевизионна поява или нова изложба, а с нещо далеч по-шумно – буквално. В социалните мрежи се завъртяха кадри, на които бившият водещ на "Като две капки вода“ позира до лъскав жълт автомобил, който бързо беше разпознат от феновете като Porsche 718 Boxster от серията 982. И не какъв да е, а емблематичният Racing Yellow, с черни състезателни ленти, каквито обикновено се поръчват срещу сериозно доплащане.Още с появата на снимките започнаха и коментарите. "Това не е просто кола, това е демонстрация“, пише потребител във Facebook. Друг добавя: "Как един обикновен художник, който не е някакъв гений, кара кола за баровци?!“. Според запознати автомобилът не е от базовите версии, а от най-високия клас – GTS 4.0 или дори Spyder, което означава, че стойността му спокойно надхвърля 100 000 евро, а при допълнителни екстри и персонализации може да достигне до 150 000 евро.Колата е закупена в Испания, където Зуека живее от известно време. Припомняме, че актьорът и художник се установи там през 2021 г., след като реши да се оттегли от телевизионната халтура в България и да се посвети на изобразителното изкуство в испанското градче Алтеа.Освен че рисува и продава картини, с което основно се издържа, Зуека очевидно разполага със сериозни финансови възможности, натрупани още от годините му като едно от най-разпознаваемите телевизионни лица у нас. Десетилетия наред той беше сред любимците на зрителите и едно от най-търсените имена в развлекателните формати, което логично се е превърнало и в стабилен финансов гръб, пише "Ретро"."Виждали сме го в района на Валенсия – кара си колата, спира за кафе, изобщо не се крие. Но колата няма как да остане незабелязана“, разказва българин, живеещ в Испания. Друг добавя: "Първо не повярвах, че е той. После го видях втори път – същата жълта ракета. Евала, човекът си живее добре“.Любопитен детайл, който също не убягна на наблюдателните, е стилът на самия Зуека. По думите на негови познати той често съчетава облеклото си с автомобила – ако е зад волана на жълтото Porsche, почти винаги има жълт елемент в дрехите си. "Явно обича да е в тон с колата си“, коментират с усмивка негови близки.Явно зад образа на леко разсеяния артист, който рисува картини някъде по испанското крайбрежие, стои човек с добре подредени финанси и вкус към скъпите удоволствия.