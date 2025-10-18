ЗАРЕЖДАНЕ...
Васко Василев: Влюбих се в нея, тя беше на 65 години
© bgonair
"Вълнението винаги е едно и също. Може би когато си по-малък си по-смел и безразсъден. Оказа се, че имам талант за цигулката. Баща ми разбираше, че трябва по-добра школа. От там отидох в Москва", сподели за началото на музикалния си път Васко Василев в ефира на съботното издание на "България сутрин".
В Консерваторията се явява на прослушване.
"Отидох с майка ми да свиря на две от най-добрите професорки, избрах "желязната лейди на Московската консерватория", аз се влюбих в нея, тя беше на 65 години. Когато имаш вяра в своя учител, другите житейски въпроси изчезват", каза най-известният български цигулар.
Важните неща в живота и известността
В продължение на 8 години той е имал подкрепата на баща си в Москва.
Една от най-ценните му цигулки е на 320 години, на която са свирили световни имена, сред които и Николо Паганини.
Известността не го е променила.
"Има куриозни случаи - преди доста години минах в Лондон през един голям площад с един японец. Изведнъж спря червен автобус с туристи и шофьорът скочи и ми поиска автограф. Разбира се, че беше българин. Японецът не можеше да повярва на очите си", каза Василев пред Bulgaria ON AIR.
Музиканти, с които иска да излезе на една сцена са Адел, Сам Смит: "Мога да си мечтая за много още".
Класическата музика може да стигне до всеки
"Цигулката е почти като любовница, защото стои до сърцето и когато свириш, всичко идва от сърцето... За мен класическата музика като е станала класическа, защото така е решило времето. И Елвис, и Бийтълс са класическа музика. Ако дадеш на младите в правилното време, правилната емоция по правилния начин и Майкъл Джексън ще харесат, това е хубава музика", каза още Васко Василев.
Неговото вдъхновение са музиката и природата: "Най-хубавата музика идва от природата".
Още по темата
/
Още от категорията
/
На 101-годишна възраст почина Томиичи Мураяма - премиерът, който се извини за военните престъпления на Япония
17.10
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си
16.10
Почина Дрю Струзан – художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
15.10
Почина Мария Шишкова
15.10
Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря, получи се вакуум. Всички хора оставиха телефони, книги, кой каквото имаше и гледаше Карлос
10.10
Рок звезда катастрофира
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Опасно е да ядем банани?
11:49
Може ли да оберем зелените домати от корена и да очакваме да узре...
22:41 / 17.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.