Бившата участничка в "Ергенът" и водеща на "Диви и красиви" Маги Томова публикува снимки, на които се вижда, че тя е намери нова любов и има мъж до себе си. След дълъг период на самота тя показа, че сърцето ѝ вече не е свободно.На публикуваните кадри Маги сияе от щастие, докато тъмнокосият й любим я прегръща. Мъжът е в гръб, а на снимката се вижда, че тя е щастлива и усмихната.На друга снимка двамата се държат за ръце. тя не пропуска и да публикува снимки на букетите, които получава ор своя любим.