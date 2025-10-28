Спорът за Хелоуин не подмина и тази година, а хора отново се хванаха за гушите "За или Против" празнуването на Деня на Вси Светии в България. Репортер напопита какво мислят варненци по темата:"Категорично съм против! Навлизането на този празник у нас е асбурдно. У дома държим на българските ценности!", категоричен е млад баща."Аз лично се радвам на всяка възможност децата да се забавляват. Да не забравяме, чеза тях е просто маскарад и възможност да ядат сладко", усмихва се майка на тийнейджър.