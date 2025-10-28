ЗАРЕЖДАНЕ...
Вечният спор за Хелоуин: Какво мислят варненци?
"Категорично съм против! Навлизането на този празник у нас е асбурдно. У дома държим на българските ценности!", категоричен е млад баща.
"Аз лично се радвам на всяка възможност децата да се забавляват. Да не забравяме, чеза тях е просто маскарад и възможност да ядат сладко", усмихва се майка на тийнейджър.
