Спорът за Хелоуин не подмина и тази година, а хора отново се хванаха за гушите "За или Против" празнуването на Деня на Вси Светии в България. Репортер на Varna24.bg попита какво мислят варненци по темата:

"Категорично съм против! Навлизането на този празник у нас е асбурдно. У дома държим на българските ценности!", категоричен е млад баща.

"Аз лично се радвам на всяка възможност децата да се забавляват. Да не забравяме, чеза тях е просто маскарад и възможност да ядат сладко", усмихва се майка на тийнейджър.