Велика сряда е!

Това е третият ден от Страстната седмица и последна от живота на Иисус Христос. На този ден Юда отишъл при юдейските първенци и уговорил да предаде Христос за тридесет сребърника.

Вярващите са призовани да се обърнат изцяло към духовното и да съпреживеят в сърцата си великата саможертва на Иисус Христос за спасението на човечеството. Те трябва да запазят в мислите и чувствата си най-чистия образ на Господ и да не допускат да бъдат завладени от светски грижи, страсти и преходни желания.

Особено важно място заема покаянието. Всеки трябва да се вгледа в себе си, да си припомни греховете и слабостите си и искрено да съжалява за тях.

Такова искрено и смирено сърце се приема като най-ценната жертва пред Бога. В замяна вярващият усеща вътрешен мир и тиха духовна радост, които са знак, че неговата молитва и покаяние са приети. Този мир надхвърля обикновеното човешко разбиране и носи усещане за близост с Бога.

На 8 април църквата почита паметта на Свети апостол Родион (един от 70-те апостоли) и Свети мъченик Евпсихий.

Именници са Родион, Роди, Евпсихий.