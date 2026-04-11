Малко позната билка от българските планини крие изненадващо силни лечебни свойства. Великденчето, наричано още гергьовденче или вероника, се използва при кашлица, стрес и кожни проблеми, макар днес да остава встрани от вниманието. Заради интересното му име, което напомня за празника, ФОКУС реши да ви запознае с него.

Макар и не толкова популярно, то има широк спектър на приложение в народната медицина. Билката притежава противовъзпалително, антисептично и диуретично действие, а също така подпомага облекчаването на кашлица и проблеми с дихателната система, включително бронхит и астма.

Великденчето се използва и при инфекции на пикочните пътища, високо кръвно налягане, подагра и състояния на нервно напрежение. Чаят от него се препоръчва при умствена умора, като подпомага концентрацията и намалява стреса.

При външно приложение билката намира място в лечението на кожни проблеми. Компреси с великденче се използват при екземи, изгаряния и рани, като спомагат за намаляване на възпалението и сърбежа.

Активните вещества в растението включват гликозиди, флавоноиди, дъбилни вещества, етерични масла и витамин С.

Събирането на билката се извършва по време на цъфтеж – най-често през май и юни. Най-добре е това да става в сухо и слънчево време, след като росата се вдигне. След това се суши на проветриво място, защитено от пряка влага.

Въпреки че е познато отдавна, великденчето остава една от по-малко използваните, но ценни билки в природната медицина.