Венецианският карнавал оживява в Двореца – Балчик
Искате да научите историите на Коломбина, Пиеро, Волто, Баута и Чумния доктор? Любопитни сте защо Карнавалът е бил забранен дълги години? Имате желание да усвоите първите стъпки от изящните карнавални танци? Тогава не можете да пропуснете това събитие!
В "Двореца“ ще гостуват:
- Франческа Дзеджо - Кмет на гр. Лендинара, регион Венето, Италия;
- Франко Фиораванти - Общински съветник в града;
- Андреа Дал'Осто - представител на Фабрика за театрални трансформации "Студио Траджикомика" - Венеция;
- Майра Джакобе - Дансмастер и Президент на Школата по Ренесансови танци Лендинара към Танцовата Асоциация;
- Луана Джакобе - Дансмастер и член на борда на Школата по Ренесансови танци Лендинара към Танцовата Асоциация;
- Аннамария Донджовани - Ръководител танцова група на Школата по Ренесансови танци Лендинара към Танцовата Асоциация;
Те ще долетят директно от Венеция, за да разкажат своите истински истории, ще споделят моменти от подготовката и провеждането на Карнавала – моменти, които могат да бъдат пресъздадени единствено от хора, които са част от автентичната емоция и съпричастността към едно неповторимо събитие.
Станете част от "Карнавали – Италия“ на 21 и 22 февруари!
Телефон за резервация: +359 897 860306
