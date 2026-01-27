"Балчик – сцена на световните култури“ си поставя амбициозната задача да пресъздаде един от най-старите и колоритни карнавали в света – Венецианския, съобщават от Двореца в морския град.Искате да научите историите на Коломбина, Пиеро, Волто, Баута и Чумния доктор? Любопитни сте защо Карнавалът е бил забранен дълги години? Имате желание да усвоите първите стъпки от изящните карнавални танци? Тогава не можете да пропуснете това събитие!- Франческа Дзеджо - Кмет на гр. Лендинара, регион Венето, Италия;- Франко Фиораванти - Общински съветник в града;- Андреа Дал'Осто - представител на Фабрика за театрални трансформации "Студио Траджикомика" - Венеция;- Майра Джакобе - Дансмастер и Президент на Школата по Ренесансови танци Лендинара към Танцовата Асоциация;- Луана Джакобе - Дансмастер и член на борда на Школата по Ренесансови танци Лендинара към Танцовата Асоциация;- Аннамария Донджовани - Ръководител танцова група на Школата по Ренесансови танци Лендинара към Танцовата Асоциация;Те ще долетят директно от Венеция, за да разкажат своите истински истории, ще споделят моменти от подготовката и провеждането на Карнавала – моменти, които могат да бъдат пресъздадени единствено от хора, които са част от автентичната емоция и съпричастността към едно неповторимо събитие.Станете част от "Карнавали – Италия“ на 21 и 22 февруари!Телефон за резервация: +359 897 860306