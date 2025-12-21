Венелин Петков: Това е покъртително, bTV е в срив!
©
Това припомня журналистът Венелин Петков, който беше директор "Новини, актуални предавания и спорт“ на bTV в периода февруари 2014 – декември 2020 година.
Думите му идват по повод на нашумелия случай с журналистката Мария Цънцарова, която води сутрешния блок "Тази сутрин“, заедно със Златимир Йочев. След няколко остри сблъсъка с политици, се появи слух, че блондинката е уволнена.
Последва дори протест в защита на правата й.
От медията реагираха светкавично с коментар по казуса, заявявайки че журналистката не е уволнена, а информацията е фалшива. В становището на bTV се посочва, че на Цънцарова й е предложен друг пост и друга възможност за изява в медията.
"Дълго време се говореше за това т.нар. лайфстайл предаване. Тя запази джентълменско мълчание. Няколко месеца по-късно се оказа, че тя е напуснала Нова телевизия.
Това е, защото те не я уволняват. Те не я гонят, не я изхвърлят, гонят, освобождават. Те й казват, не искаме вече да водиш активно публицистично предаване, имаме други намерения.
Това, което се случи тогава в Нова, е същото, каквото се случва сега с Цънцарова и Златимир Йочев“, коментира пред Дарик Петков.
Той обаче не се изчерпа само с това, а реши да коментира и програмата на bTV като цяло след напускането му.
"bTV в момента, откакто аз не съм директор, там се случи срив. Срив на журналистиката на първо място. Няма да дискутирам забавните предавания и избора за праймтайм съдържание.
От гледна точка на журналистиката, тя на практика изчезна и беше заменена от информация, инфотеймънд и публицистични предавания, от които реално се лее пропаганда – от една, от втора, от трета посока.
Журналистиката за мен не е един човек, седнал на един стол в едно студио и при него идват, или не идват, други хора, с които те си говорят, карат се и така нататък.
Това не е журналистика. За съжаление в bTV само това остана. Ако Цънцарова е лицето на това, което е останало, и сега медията се опитва да се раздели с нея, това вече е покъртително.
Защото и без това няма журналистика там. Остатъците от журналистическо поведение в някакъв публицистичен формат, също трябва да ги махнем. Тогава какво остава? Остават новините, в които няма контекст. Остават новините, в които просто се показват едни събития, без особено обяснение.
0 оригинални журналистически разследвания. 0! Журналистиката не е студиен занаят, а на терен, където професионалистите се ровят в документи, търсят следи. Те търсят обективната истина и я доказват чрез тези документи, чрез свидетели и т.н.
Това нещо изчезна от bTV. Последният такъв репортаж, който аз съм гледал по bTV беше разследването на Цънцарова за "Хелпкарма“ преди повече от 5 години. То беше излъчено през 2020 година, преди 5 години.
Спомням си през какви премеждия трябваше да преминем – аз и всички свързани с това разследване, за да то може да види ефир“, завършва Петков.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Фотографът Иван Шишиев: Коледа е добър повод да си поговорим за християнството през призмата на киното
19.12
Александра Петрова: В столицата на Намибия могат да се видят двете крайности – изключителна бедност и разточителен лукс
19.12
Международен панаир Пловдив активно подготвя най-голямото икономическо събитие за агробизнес на Балканите
19.12
Невероятни кадри от Дубай и Абу Даби: Улиците се превърнаха в реки, водата нахлу в търговски център
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
23:30 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
23:28 / 20.12.2025
На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
23:28 / 20.12.2025
bTV с официална позиция за Мария Цънцарова и Златимир Йочев
17:30 / 19.12.2025
Явор Дачков: Добро решение на bTV, Цънцарова е партиен журналист ...
16:02 / 19.12.2025
Актуални теми
C26NE
преди 52 мин.
Палячо. Бтв и Нова са били и ще бъдат пропаганда на чужди подривни интереси.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.