Удоволствието идва и от малките неща в живота и Венета Райкова следва тази максима, която гледа да ни напомня често."Лека нощна закуска за 130 лева" – написа бившата тв водеща и публикува в социалните мрежи фотос на хайвера, който консумира.Блондинката "изневерява" на любимите си кроасани с масло, които са нейна запазена марка и всяка сутрин си пие кафето с кроасанче и гледка към басейна на комплекса, в който живее.