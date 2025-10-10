ЗАРЕЖДАНЕ...
Венета Райкова с брутална заплата, решена била да надмине Гала
©
Блондинката от Попово не само предизвика рейтингов фурор, но и грандиозен скандал зад кулисите.
Според източници от телевизията, бившата водеща на "Горещо“ и "Папараци“ е подписала договор за 15 000 лв. месечна заплата – сума, която многократно надвишава стандартното възнаграждение за дневно токшоу. Това е една от най-горещо коментираните теми в коридорите на медията.
Венета Райкова безспорно е едно от най-платените лица на телевизията в момента. Причината – тя обещава да направи и немислимото, за да настигне и дори надмине Гала, завладявайки сутрешния часови пояс. И действително – с Райкова предаването вече чупи рейтингите, което предизвиква шок както сред феновете, така и сред хейтърите.
Но с успеха дойде и скандалът. Продуцентът на предаването, журналистът Георги Тошев, не издържа на новия стил, наложен от Венета Райкова, и публично се разграничи от формата. Само дни след като тя започна да води, той обяви, че няма нищо общо с новото лице на "Преди обед“, след което се раздели с предаването и с телевизията.
Тошев бил потресен от съдържанието, темите и гостите в новия сезон. Докато единият лагер в телевизията аплодира Райкова, другият я сочи с пръст. Нейните противници твърдят, че тя е превърнала утринния ефир в "тв чалга“ и жълт сериал, докато привържениците ѝ смятат, че е спасила предаването от забвение.
На върха на този медиен хаос изненадващо Венета Райкова излезе в болничен за цяла седмица. Официалната причина – здравословен проблем. Това принуди телевизията спешно да ѝ намери заместник – актьора Петър Дончев, който веднага получи вълна от похвали в официалната страница на "Преди обед“.
"Колко е хубаво, когато чалгата Венета Райкова я няма в ефир! Някак чистоплътно изглежда мястото.“
"Много благодаря, че русата госпожа я няма! За първи път този сезон гледам цялото предаване!“
"Каква приятна изненада, че днес я няма Райкова в ефир – няма крякане, няма разни тъпи езотерични внушения и молитви.“
Това са само част от коментарите на недолюбващите бившата госпожа "Горещо“.
Според слуховете в телевизионните среди, изненадващото "заболяване“ на Райкова може да е ход на ръководството, за да провери нагласите на аудиторията. Явно резултатът не е в нейна полза – зрителите масово хвалят заместващия екип и искат Венета да не се връща в студиото.
В същото време самата Райкова не бездейства у дома. В типичния си стил тя продължава да е активна в социалните мрежи – този път не като водеща, а като гадателка. Докато е в болничен, тя пусна серия от онлайн таро прогнози за всички зодии с помощта на своите авторски карти.
Феновете ѝ побързаха да я защитят. Според тях Венета е станала жертва на уроки заради внезапния си успех и нечии завистливи мисли. Те коментират, че именно тя е върнала предаването обратно в телевизора на българската домакиня.
И докато страстите не утихват, един факт е сигурен – Райкова не е евтина инвестиция. С 15 000 лв. заплата, куп скандали и още повече внимание, тя е най-обсъжданата телевизионна фигура на есента.
Дали ще се върне в ефир или ще остане на легло с таро картите си – предстои да видим, пише "Ретро“.
Още по темата
/
Рок звезда катастрофира
09.10
Още от категорията
/
Силвена Роу от Пловдив: 70% от младите в България имат инсулинова резистентност, без дори да го знаят
08:39
Експерт: Някои българи инвестират по 200 евро, други инвестират милиони евро в злато, а среброто поскъпва по-бързо и от златото
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ралица Паскалева издаде победителя в "Игри на волята"!
19:52 / 09.10.2025
Актуални теми
aahasfer
преди 20 мин.
тази я гледат само такива като нея!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.