ЗАРЕЖДАНЕ...
Венета Райкова с нова придобивка
©
Венета разполага с личен шофьор, предоставен й от медията, видяха папараците на "Ретро“. Всеки ден той я взема от луксозния й дом в затворен комплекс с басейн в близост до хотел "Плиска“ и я връща обратно след снимки. За самата журналистка това е удобство, което й позволява да се концентрира върху новата си телевизионна роля, а за медията – начин да покаже, че държи изключително много на звездното си попълнение. Преди дни, след края на предаването Райкова се качи в колата, която я отведе до дома и, където я очакваше 16-годишният й син Патрик.
Венета не скри, че решението да приеме предложението от Би Ти Ви не е било лесно. "Два месеца крия от вас тази новина“, призна тя пред зрителите още в първото издание като водеща. И допълни: "Мъжът, който е до мен, ми постави условие - да избера него или работата. Както виждате, съм тук пред вас, но ще направя всичко възможно да запазя и връзката си“.
С други думи, за завръщането й на екран е имало сериозна семейна драма. В крайна сметка обаче от медията очевидно са били готови да направят всякакви компромиси и да предоставят най-добрите условия само и само Райкова да застане отново пред камерата.
През последните години "На кафе“ с Гала е абсолютният лидер в този часови диапазон. Нито едно предаване не успя да се доближи до рейтинговите му показатели. От Би Ти Ви обаче явно са решени този път да атакуват сериозно и да й отнемат първенството. Райкова е избрана за оръжието им в тази битка. Така че е в ход война Гала - Венета за рейтинг.
Очакванията са големи — с острия си език, директните въпроси и умението да вади най-интересното от гостите си тя би могла да вкара "Преди обед“ в съвсем нова категория. Сред първите й събеседници в студиото бяха Сашка Васева, която дълго време отсъстваше от публичното пространство, и току-що задомената за пореден път фолк певица Мария.
И докато зрителите още обсъждат първите изяви на Венета, в социалните мрежи не липсват и критики, и одобрения. Едни се радват, че тя отново е на екран, други пък смятат, че стилът й е прекалено агресивен за сутрешно предаване.
През времето на телевизионното си отсъствие Райкова се беше преквалифицирала в писателка и гадателка, като написа няколко женски романа и издаде свои авторски гадателски карти.
Още по темата
/
Почина голям актьор
10.09
Още от категорията
/
ЕП: Средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% за 8 години, бездомни са 1.3 млн. европейци
16:07
"Нещата, от които се прави пластмаса, причиняват заболявания на ендокринната система и проблеми с репродуктивността"
14:58
Племето на Лечителите от "Игри на волята" за пореден път доказа, че интелектът е с предимство пред мускулите
14:58
Проф. Донка Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама в съотношение 2/3 зеленчуци и 1/3 плодове
10:30
Българин, блокиран на летището в София заради самолета на Ryanair: Разочаровани сме! Изживяване от Ада!
09:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.