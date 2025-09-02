ЗАРЕЖДАНЕ...
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
©
За да се завърне на екран, коства много на Райкова. Тя получава покана от продукцията на Би Ти Ви преди 2 месеца. Родената в Попово журналистка първоначално не се колебае изобщо и е готова да приеме предложението, но мъжът до нея е категоричен - или аз, или работата. За човека до нея не се знае много. Единствено, че е по-млад от Венета... и дотам.
Явно той не желае любимата му да е ангажирана постоянно с работа и да отсъства от рано сутрин до обяд - когато приключват снимките. Райкова със сигурност ще има и ангажименти след края на самото предаване.
"Преди два месеца получих предложение, което нямаше как да откажа. Това доведе до един огромен проблем. Мъжът до мен ми постави условие - да избирам между него и работата. Виждате, че днес съм тук, но ще направя всичко възможно да запазя връзката си", разказа Райкова при появата на екран. Явно тя и любимият й имат тежки разговори, за да може Венета да следва мечтата си - да бъде пред обективите на камерите. Към момента Венета и любимият й са заедно. Тя най-вероятно ще трябва да докаже на голямата си любов, че ангажиментите й няма да пречат на връзката им.
За последно Райкова бе водеща отново в Би Ти Ви, но в предаването "Папараци", което спря. Иначе Венета има богат опит в телевизията, като води не едно и две предавания.
Сега влиза в коренно различна обстановка. С включването на Райкова към "Преди обед" сутрешното предаване на Би Ти Ви се връща към добре познатия режим - с двама водещи. До Райкова ще е Петър Дочев, който замени напусналия преди 2 г. Сашо Кадиев. Аут от продукцията са Франциска Йорданова и Зейнеб Маджурова. Третата от миналия тв сезон дама - Оля Малинов, остава в екипа, но не като основен водещ, а ще води собствена рубрика.
Иначе Райкова се навива да започне работа в Би Ти Ви за малка за стандартите на телевизията заплата. Блондинката се договаря за хубаво, но не твърде голямо възнаграждение - ясен знак, че на всяка цена иска да е на екран, пише "България Днес".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Управител на комплекс в Банско: Заетостта през цялата есен ще бъде постоянна и нарастваща, а цените са в полза на потребителя
12:45
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "дукат"
12:09
Боршош: Виненият туризъм е продукт, който има потенциал да утвърди България като целогодишна дестинация
01.09
Д-р Живко Сиромахов, болница ВИТА: Няколко са симптомите, които алармират, че нещо се случва с простатната жлеза
01.09
Донка Байкова: Боб и хляб, грах и ориз, нахути, просо или киноа – със същата структура като месото
01.09
Жена: В морето се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
01.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кога да се чекираме за полет, за да получим по-добро място в само...
17:09 / 01.09.2025
Д-р Живко Сиромахов, болница ВИТА: Няколко са симптомите, които а...
16:32 / 01.09.2025
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
10:57 / 01.09.2025
Климатологът Симеон Матев: Летният характер на времето ще се запа...
11:26 / 01.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.