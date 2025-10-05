ЗАРЕЖДАНЕ...
Венета Райкова се разболя, няма да води "Преди обед"
"Здравето е на първо място. Цяла седмица няма да съм в ефир, а на легло“, написа Райкова в кратко съобщение в социалните мрежи.
От bTV все още няма официална информация кой ще я замества през този период.
Припомняме, че в края на работната седмица се разрази скандал, в който в центъра бяха именно тя и продуцентът на "Преди обед" Георги Тошев. Той написа публикация в социалните мрежи и се разграничи от нея. Направи го, след като в началото на броя на предаването от четвъртък Райкова и фолкпевицата Мария, която е коментатор тази седмица, обсъждаха Тошев по начин, който би могъл да се възприеме като ироничен и леко подигравателен.
"Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение!Искрено се надявам, че btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България.", написа Тошев в странцата си във фейсбук и обяви, че След 25 години журналист и продуцент Георги Тошев.
По-късно bTV Media Group прекрати съвместната си дейност с Георги Тошев и неговата продуцентска компания.
