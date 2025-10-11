ЗАРЕЖДАНЕ...
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
© bTV
В публикация в социалните мрежи Райкова уточни: "За тези от вас, които ми пишат и очакват някаква пояснителна информация — диагнозата ми е остър кантарален отит двустранно. Имам болничен лист до 15.10 включително.“
Водещата обясни и защо по време на ефир носи слушалка: "Виждали сте, че в ухото по време на ефир имам слушалка, в която ми говорят главната редакторка и режисьорът Костов, слушалка и отит?! Съвети, които не са търсени, не се дават, знаете от книгите ми, защо и какво носи това.“
Райкова благодари и на феновете си за подкрепата: "А на всички, които ми изпращат всеки ден любов и подкрепа — благодаря.“
Болничният на водещата е в сила до сряда включително, което ще ѝ позволи да се възстанови напълно преди следващите ефири на предаването.
