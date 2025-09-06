ЗАРЕЖДАНЕ...
Весела Лечева: Днес беше трудно да си фен
Иван Иванов спечели титлата при юношите на US Open в оспорван финал след 7:5, 6:3 срещу Александър Василев и вдигна втора купа в турнир от Големия шлем.
За първи път в историята двама българи играха за титлата. Това стана на символична дата – Денят на българското Съединение. Това написа председателят на БОК - Весела Лечева.
"Днес беше трудно да си фен, защото стискахме палци и за двамата, но титлата все пак е една. Поздравления за Иван и Александър, техните семейства и треньори, Българска федерация по тенис", написа още тя.
И добави: Момчета, бъдещето е пред вас!
Киселова към Иван Иванов: С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от Вас историческа титла
