Днес е гордост да си българин!Иван Иванов спечели титлата при юношите на US Open в оспорван финал след 7:5, 6:3 срещу Александър Василев и вдигна втора купа в турнир от Големия шлем.За първи път в историята двама българи играха за титлата. Това стана на символична дата – Денят на българското Съединение. Това написа председателят на БОК - Весела Лечева."Днес беше трудно да си фен, защото стискахме палци и за двамата, но титлата все пак е една. Поздравления за Иван и Александър, техните семейства и треньори, Българска федерация по тенис", написа още тя.И добави: Момчета, бъдещето е пред вас!