"Дано Рачков да е по-спокоен и да не ме ядосва". Този коментар направи певецът Веселин Маринов по време на участието си в предаването "На кафе" и преди старта на "Като две капки вода"."Очаквам отново да бъде предизвикателство за мен и да има много талантливи участници. Надявам се Рачков да е по-спокоен и да не ме ядосва. Надявам се и Краля Слънце да се намеси, ако има нещо", каза с усмивка Маринов.