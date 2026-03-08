С навлизането на най-натоварената част на модния календар , знаменитости и модни икони от цял свят се стекоха към големите градове, включително Лондон, Милано, Ню Йорк и последно – Париж.Медийният магнат се появи на второто си ревю за седмицата, за да присъства на представянето на колекцията есен/зима 2026 на Chloé. Първият ред беше изпълнен с познати лица – от изгряващи звезди като Ейми Лу Ууд и поп певицата Оливия Родриго до легендарни знаменитости от ранга на Брук Шийлдс, Гейл Кинг и, разбира се, Опра.По време на събитието емблематичната телевизионна водеща беше забелязана в зашеметяващ къс топ в прасковен цвят с висока яка, съчетан с блуза в кремав цвят с панделка на врата, широки дънки и високи токчета в телесен цвят. Тя допълни тоалета си с тонирани очила и бяла дамска чанта. Визията ѝ беше завършена със семпъл грим и елегантна висока опашка на плитка.Опра беше придружена от дългогодишната си приятелка Гейл Кинг, която изглеждаше също толкова ослепително. На фона на шума около събитието, не отне много време външният вид на награждаваната водеща да привлече вниманието на хората. Във видео, разпространено в социалните мрежи, водещата на "Шоуто на Опра Уинфри“ изглеждаше видимо по-слаба.Въпреки че изглеждаше облечена по последна мода, фенове в социалните мрежи забелязаха драстичната промяна, а някои изразиха загриженост относно възможните последици."Мускулите не се връщат след тези лекарства. Това включва сърцето, стомаха и червата. Просто погледнете съдебните дела сега“, написа потребител в X."Това лекарство убива всички тях бавно. Те не могат да спрат да отслабват и не могат да спрат да приемат лекарството. Тя едва ходи самостоятелно“, коментира друг.Подобни притеснения изрази и още един потребител, който се разтревожи за ефекта от медикамента: "Нямам търпение да видя дългосрочните ефекти при тях, тъй като те не са диабетици".От друга страна, някои предположиха, че може просто да се дължи на стила на обличане или че се е подложила на някаква процедура. "Мисля, че си е направила и нещо друго“, спомена потребител на X. "Стилистът ѝ я мрази. Всяка една дреха, която е избрана за нея, е неподходяща за нейната фигура“, написа друг интернет коментатор."И просто я оставете да носи равни обувки. Изглежда като кон от породата Клайдсдейл, който се учи да ходи“, добави друг."Тя има лоша стойка, раменете ѝ са много извити, няма изправен гръб“, включи се още един.През 2025 г. водещата разкри, че е приемала медикамент за отслабване."Едно от нещата, които осъзнах още първия път, когато взех GLP-1, беше, че през всичките тези години си мислех, че слабите хора просто имат повече воля, хранят се по-добре, успяват да се придържат към това по-дълго, никога не ядат чипс, а след това осъзнах още първия път, когато взех GLP-1, че: "О, те дори не мислят за това“, спомена тя в "Подкастът на Опра“, цитирана от Today."Те се хранят само когато са гладни и спират, когато са сити“, каза тя в подкаста.Нейната трансформация в отслабването стана забележима за първи път, когато се появи на червения килим на премиерата на "Пурпурен цвят“ през декември 2023 г.Преди това, през 2021 г., тя претърпя операция за двойна смяна на коленни стави, което може да обясни защо изглежда, че се затрудняваше с ходенето по време на скорошната си публична поява.