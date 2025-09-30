Виктория Бекъм взе окончателно решение да прекрати безкрайните опити за помирение със сина си Бруклин. След месеци на болка и напрежение, 51-годишната бивша певица от Spice Girls каза своето "стига".Драмата между семейство Бекъм и 26-годишния Бруклин с богаташката му съпруга Никола Пелц, която е на 30, продължава да ескалира. Най-болезненият момент за родителите беше, когато синът им не се появи на нито едно от тържествата за 50-тия рожден ден на Дейвид през май. Това окончателно потвърди слуховете, че Бруклин се е отдалечил от семейството.Докато работила по новия си документален филм за Netflix, Виктория изглежда е намерила отговорите, които е търсила. Снимките на предаването ѝ помогнали да види нещата с други очи."Беше като емоционална люлка - главно заради това, което я терзае най-много: разривът с Бруклин. Но същевременно ѝ показа, че не може вечно да плаче за същото. Толкова вече, стига", разкри близък до семейството.Работата по филма се оказала освобождаваща за модната дизайнерка. Тя осъзнала колко много е обичана и подкрепяна от близките си. И макар да вярва, че един ден Бруклин ще се завърне при нея, сега приема, че просто не е дошъл моментът."Тя знае, че в един хубав ден той ще се върне. Просто сега не е времето - така гледа на нещата", споделя източникът пред The Mirror. "Проектът ѝ показа колко е благословена да има такова семейство до себе си.""Преживя го много емоционално, но в същото време се почувства свободна", добавят близки. "Разбра колко много я обичат, как семейството ѝ я е издърпало през всички трудни моменти.""Разбира се, че все още се надява тя и Бруклин да оправят нещата. Но не може да води една и съща война отново и отново."Междувременно Бруклин, който живее в Америка с актрисата Никола, пак подхрани огъня с нови коментари за "невероятната си жена".На турнира Ryder Cup той заяви пред Daily Mail: "Винаги ще има хора, които дрънкат глупости, но аз имам страхотна съпруга, която ме подкрепя.""С нея просто си вършим работата, не обръщаме внимание на приказките и сме щастливи." Младият мъж, който се опитва да се утвърди като готвач, категорично заяви, че "никога" не се притеснява какво пишат за него."Хората винаги ще дрънкат разни работи. Аз си играя голф с приятели и се забавлявам."По-рано този месец излезе първият трейлър на документалния филм на Виктория, в който тя се разплаква заради бизнес проблемите си.Поредицата, която се състои от три части, ще излезе в Netflix на 9 октомври под заглавието просто Victoria Beckham.В трейлъра Виктория си спомня как модната ѝ марка е била "с милиони в минус", а Дейвид признава, че дълговете го "ужасявали".Въпреки всичко, Виктория заявява категорично, че семейството е номер едно за нея: "Искам децата ми и Дейвид да са горди с мен", казва тя през сълзи.Трейлърът завършва трогателно - Дейвид утешава плачещата си съпруга: "Дори да направиш обикновен тост със сирене и шунка, пак ще сме горди с теб."А Виктория с хумор отвръща: "Ами, честно казано, даже тост не мога да направя както трябва."Едва миналата година станаха известни добрите новини - марката на Виктория най-накрая донесе печалба, 17 години след стартирането си.През януари 2023 г. отчетите показаха загуби от близо 6 милиона паунда за 2021 г., спрямо над 8 милиона през 2020 г.Общо от стартирането през 2008 г. до този момент фирмата е имала загуби от 66,3 милиона паунда, а нито Виктория, нито Дейвид са получавали дивиденти от нея.