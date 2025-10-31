Виктория Капитонова напуска България
©
"Избрах себе си. И избрах да прекарам цялата тази зима на топло. Тези от вас, които ме следят отдавна, знаят колко страдам всяка зима в София... Тази година няма да купувам зимни гуми – не само защото струват 10 000 лв., а защото осъзнах, че няма смисъл да стоя там, където не се чувствам добре", написа инфлуенсърката.
Виктория сподели, че ще работи дистанционно и ще вземе със себе си своето малко куче, както и близки приятели, които я подкрепят.
"Ще бъдем заедно, на топло. Ще ви показвам всичко. И вярвам, че това ще бъде едно от най-хубавите ми решения. Понякога да избереш себе си означава просто да си позволиш да ти е добре."
Публикацията ѝ събра десетки положителни коментари, а последователите ѝ я поздравиха за смелостта да следва вътрешния си глас и да постави личното си щастие на първо място, пише "България Днес".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Руслан Трад: Жанровото изкуство понякога ни помага да осмислим международни политически процеси
18:29
Европейският потребителски център: Най-страшните "маски" понякога се крият не в тиквените фенери, а в интернет
16:28
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях
13:46
Анастасия Стойчева: Времето е онова, което пуска парното. Климатично температурите са причината да имаме вече парно
09:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.