Вили от "Живот на кантар" свали рекордните 59 килограма
Майка на две деца, Вили доказва, че с дисциплина, правилно хранене и тренировки дори привидно невъзможното може да се постигне.
"Аз съм нов човек – чувствам се лека, свободна и по-щастлива", споделя тя след голямата промяна.
Участничката вече води здравословен начин на живот и редовно тренира, а резултатите ѝ я превърнаха във вдъхновение за останалите участници и за хилядите зрители на предаването.
Историята на Вили е ярко доказателство, че с воля и постоянство можем да променим не само тялото, но и живота си, пише "Блиц".
