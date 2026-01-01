Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата на Националното тол управление - www.bgtoll.bg от бутон "Проверка на винетка“. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция "Пътна инфраструктура“ или от партньорската търговска мрежа. Статусът може да е "активен“, "с изтекъл срок“ или "неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност. Купуването й до 30 календарни дни по-рано помага на шофьорите да планират навреме пътуванията си около празниците.В първия ден на новата 2026 г. изтича валидността на над 7 хил. годишни винетки, а през януари и февруари на над 682 000.От 1 януари 2026 г. цените на винетките не се променят и са същите каквито са и в момента, но ще се изписват в евро и лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изискват допълнителни действия от потребителите. При плащане в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.Цените на винетките през 2026 г. са следните:Годишна – 49,60 евро (97 лв.)Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)Месечна – 15,34 евро (30 лв.)Седмична – 7,67 евро (15 лв.)Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.Еднодневната винетка ще бъде въведена от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.Шофьорите следва да имат предвид, че във връзка с въвеждането на еврото може да има временни прекъсвания на платежните системи на Националното тол управление:За възникнали въпроси шофьорите могат да се свържат с "Комуникационния център“ на Националното тол управление на телефон 0700 10 876 (цената на разговора е според тарифния план) или на +359 700 10 876 за обаждания от други държави. Центърът работи всеки ден от 08:00 до 20:00 часа, като във връзка с планираните прекъсвания ще работи извънредно от 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 08:00 ч. на 1 януари 2026 г.Националното тол управление апелира потребителите при купуване на винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение, както и останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура“ чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.yettel.bg, www.A1.bg, www.vivacom.bg, www.grabo.bg, www.my.fibank.bg www.spotins.bg, epay.bg, www.boleron.bg както и на каса в "А1“, "Виваком“, "Български пощи“, "Easy Pay“, "Fast Pay“, "Колхида 3б“, и в бензиностанциите "Лукойл“, "Петрол“, "ОМВ“, "ЕКО“, "Круиз“, "Бенита“, "Газпром“, "Шел“, "ВиЕм Петролиум, сервизни центрове "Тахо Венци“, застрахователни брокери "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“, "Омникар и Партньори“, "Дженерал Брокер“, или чрез мобилните приложения ОББ Мобайл, TollPass, Phyre, Амарант България, iCard, Cardbox, Epay и Булбанк Мобайл.При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил, информира Darik.Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква "О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.