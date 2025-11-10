Това е времето от годината, което изисква топло, обилно хранене, за да започнете подходящо деня си. Топла закуска, която се усеща като прегръдка отвътре. И тъй като знаем, че преминаването към протеинови сутрини може да има ползи за цялостното здраве, лате и тиквени палачинки не са достатъчни. Има обаче уютни, вкусни и засищащи ястия, които също така съдържат много хранителни вещества и протеини. Мислете за уют, но го направете здравословен, пише Tialoto.Това не е обикновената купичка овесени ядки за закуска. Макар че самата протеинова каша не е достатъчно протеинова, тази протеинова печена версия съдържа 17 грама протеин с помощта на малко протеин на прах и фъстъчено масло. Всичко се случва в минимално количество посуда, което ще ви спести безкрайното седене пред мивката след това.Необходимо време: 45 минутиПорции: 6Необходими съставки:200 г овесени ядки60 г протеин ванилия480 мл неподсладено бадемово или друго ядково мляко65 г фъстъчено или друго ядково масло2 яйца45 мл кленов сироп15 мл разтопено кокосово масло5 мл ванилов екстрактЩипка сол75 г свежи горски плодовеДопълнително ядково масло за поръсванеНачин на приготвяне:Загрейте фурната на 180 градуса и напръскайте малка тавичка със спрей за готвене.В голяма купа смесете овесените ядки, протеина, млякото, фъстъченото масло, яйцата, кленовия сироп, кокосовото масло, ванилията и солта.Добавете горските плодове и внимателно изсипете цялата смес в подготвената тавичка. Добавете още горски плодове, ако желаете.Печете за 35-40 минути или до суха клечка. Извадете от печката и оставете да се охлади за няколко минути. Нарежете на 6 порции и поръсете с ядково масло.Хранителни стойности за 1 парче:Калории: 313 kcalВъглехидрати: 37 гПротеин: 17 гМазнини: 13 гФибри: 4 гЗахар: 11 гАко предпочитате сладка закуска, тези гофрети няма да ви разочароват. Те не само осигуряват 19 грама протеин и 6 грама фибри, но са и типична есенна рецепта в чиния. Завършете ги с кисело мляко, ядково масло и кленов сироп. Чашата кафе е по избор, но е силно препоръчителна.Необходимо време: 10 минутиПорции: 2Необходими съставки:120 г сготвен сладък картоф120 г нискомаслено котидж сирене2 големи яйца15 мл кленов сироп5 мл ванилия100 г овесени ядки2 чаени лъжици бакпулвер1 чаена лъжица канела¼ чаена лъжичка индийско орехче¼ чаена лъжичка солНачин на приготвяне:Загрейте гофретника.Сложете всички съставки в мощен блендер и блендирайте до гладка смес. Тя ще бъде леко гъста.Напръскайте гофретника със спрей за готвене и гответе за около 3-4 минути или според указанията на вашия уред.Получават се две големи гофрети.Поръсете с ядково масло и кленов сироп, ако желаете.Насладете се с чаша кафе.Хранителни стойности за 1 гофрета:Калории: 337 kcalВъглехидрати: 47 гПротеин: 19 гМазнини: 8 гФибри: 6 гЗахар: 14 гКотидж сиренето е звездна съставка от години, благодарение на богатото си съдържание на протеин и способността да се адаптира към множество солени и сладки рецепти. Пример за това са тези палачинки. Те са богати на хранителни вещества и са пухкави, с топяща се в устата сърцевина, благодарение на котиджа. Само 25 минути ви делят от палачинковото блаженство.Необходимо време: 25 минутиПорции: 2Необходими продукти:65 г брашно по избор1 чаена лъжичка бакпулвер¼ чаена лъжичка канела225 г котидж сирене2 големи яйца15 мл кленов сироп5 мл ванилов екстракт15 мл бадемово мляко (по избор)Начин на приготвяне:Смесете брашното, бакпулвера и канелата.Добавете котиджа, яйцата, кленовия сироп и ванилията в блендер и блендирайте до гладка смес. Ако нямате блендер, може да разбиете съставките на ръка.Добавете мокрите към сухите съставки и бъркайте. Ако сместа ви изглежда твърде гъста, добавете бадемово мляко и отново разбъркайте.Загрейте тиган на средна степен и напръскайте със спрей за готвене. Когато загрее, с малък черпак вземете от сместа и изсипете в тигана. Може да ви се наложи да използвате лъжица, за да оформите перфектен кръг, ако сместа е твърде лепкава. Гответе, докато видите балончета и ръбовете са твърди, за да може да обърнете палачинката. Ще ви отнеме около 4-5 минути.Обърнете палачинката и гответе за още 2-3 минути.Наредете по 4 палачинки в две чинии, като ги построите една върху друга, за да ги залеете след това с кленов сироп. Поръсете отгоре свежи плодове или топинг по избор.Хранителна стойност за 4 палачинки:Калории: 316 kcalВъглехидрати: 34 гПротеин: 24 гМазнини: 9 гФибри: 1 гЗахар: 11 гОбикновено гевреците са с високо съдържание на захар и нишестени въглехидрати, което не ги прави най-добрият вариант за стабилна и енергийна закуска. Но този протеинов вариант се гордее с 10 грама протеин и е направен само с четири съставки – брашно, гръцко кисело мляко, белтъци и подправки. Комбинирайте вашите бейгъли с яйца, пуешки бекон и авокадо или просто намажете малко извара или котидж, когато нямате време сутрин, за да си осигурите енергия за целия ден.Необходимо време: 35 минутиПорции: 4Необходими продукти:245 г гръцки йогурт125 г самонабухващо брашно1 белтък или 15 мл течни белтъциПодправка Everything Bagel - 1с. л. бял сусам, 1с. л. черен сусам, 1с. л. сушен лук, 1с. л. сушен чесън, 1с. л. маково семе, 1/2 хималайска или морска солАко не може да намерите самонабухващо брашно, направете си собствено като смесите 125 г брашно с 6 г бакпулвер и 1 г сол.Начин на приготвяне:Загрейте фурната на 180 градуса. Постелете хартия за печене в тава или силиконова подложка.В купа смесете гръцкото кисело мляко и брашното. Разбъркайте, докато се образува рехаво тесто, след което го прехвърлете върху набрашнена повърхност.Месете тестото за 2-3 минути, докато стане гладко и престане да лепне. Добавете малко брашно, ако е необходимо.Разделете тестото на 4 равни части. Разточете всяка от тях на руло, след което го оформете в кръг, за да се образува геврек. Притиснете краищата един към друг, за да се слепят.Намажете всеки геврек отгоре с белтъци, за да помогне на подправката да залепне и да им придаде златист завършек, когато се изпекат.Поръсете обилно горната част с подправката Everything Bagel.Поставете гевреците върху подготвената тава за печене и печете за около 25 минути или докато станат златисти и добре изпечени.Оставете ги да се охладят за 5 минути преди сервиране.Хранителни стойности за 1 геврекКалории: 181 kcalВъглехидрати: 25 гПротеин: 10 гМазнини: 3 гФибри: 1 гЗахар: 2 г