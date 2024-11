© виж галерията Големият финал на Vivacom GAME ON постави нов световен рекорд за най-много хора, играещи едновременно първата видео игра в света



Гейминг турнирът Vivacom GAME ON постави нов световен рекорд на Гинес за първата видео игра в света. Големият финал на турнира тази неделя влезе в историята на гейминга със счупването на рекорда за най-много хора, играещи едновременно играта Pong. Рекордът от 2017 година, който е поставен в САЩ, беше подобрен, благодарение на оптичната мрежа на Vivacom - Vivacom Fiber с иновативните Wi-Fi 6 рутери от най-ново поколение, както и специалната гейминг технология на WiFi Wars.



Първият гейминг турнир, създаден от геймъри за геймъри, организиран от Vivacom и TDB Play, привлече интереса на хиляди участници и зрители от цяла България. Той събра над 350 000 стрийма в над 11 канала в социални и стрийминг платформи, с над 3800 участника. Финалът се състоя в Joy Station, София, където над 440 фенове се включиха от смартфоните си през специален линк в състезанието и заедно с Vivacom промениха историята на гейминга в България. За да сертифицира постижението, на събитието присъства и специален съдия от Гинес.



"Vivacom GAME ON показа какво могат да направят заедно на едно място безкомпромисен и стабилен интернет, модерните технологии и над четиристотин геймъри, решили да превъртя играта по начин, който да остане в историята - рекорд на Гинес за най-много играещи на едно място и едновременно фенове. Финалът беше кулминацията на сезон, в който хиляди геймъри от цяла България се обединиха заедно, постигайки впечатляващи резултати и споделяйки незабравими моменти. Благодарим на всички, които участваха и ни помогнаха да постигнем заедно нещо толкова голямо", сподели Желяз Кольовски, директор Маркетингови комуникации във Vivacom.



Големият финал на турнира завърши с впечатляваща битка между два легендарни гейминг отбора, водени от капитаните Васил Калинчев ShadowHex и Цветелин Попов heaveNBUL. След оспорвана надпревара голямата награда от 10 000 лева и титлата Fiber CHAMP на България спечели отборът на ShadowHex, а тимът на heaveNBUL се нареди на второ място и взе наградата от 5 000 лева.



Оптичната мрежа на Vivacom, през която се състоя турнирът, достига до впечатляващите 1 500 000 адреса в цяла България. Тя предлага на всички фенове на гейминга изживяване от ново поколение – без прекъсвания, без компромиси и без забавяния, дори при най-интензивните онлайн битки. Затова Vivacom не спира до тук и планира да разшири покритието до 67% от адресите в страната до 2028 година.



Повече информация за гейминг турнира Vivacom Game ON и новият Рекорд на Гинес можете да намерите на vivacom.bg.