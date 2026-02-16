Vivacom е Работодател на годината и получи още три отличия за устойчиво развитие и екипна култура
©
"Тези четири отличия са признание за последователната ни работа в развитието на хората и изграждането на среда, в която талантът може да се разгърне. За нас работодателската марка е отражение на реалната култура в компанията: на възможностите за учене, растеж и сътрудничество, които създаваме всеки ден. Гордеем се, че успяваме да обединим устойчивото развитие и екипната култура в една обща стратегия, поставяща хората в центъра“, коментира Малина Чавдарова, Главен директор "Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.
Първо място в категория "Employer Branding Network“ беше присъдено за цялостния подход на Vivacom към привличането и развитието на таланти. Компанията изгражда интегрирана платформа от инициативи – от мащабната кампания "Преди и след“, представяща реални истории на служители, през обновената кариерна страница, до дългогодишни образователни формати като Лятната стажантска програма и Vivacom Техническата академия. Общата цел е създаване на устойчива връзка между бизнеса и образованието и предоставяне на реални възможности за професионално развитие в цялата страна.
Vivacom се отличи и с първото място в категория "Sustainable (ESG) Project“ с програмата "ESG – Екипност за устойчиво бъдеще“. Инициативата стартира през 2025 г. и обхвана близо половината от над 4500 служители в 11 регионални събития. Чрез обучения от топ мениджмънта, интерактивни отборни мисии и практически задачи, програмата свързва стратегическите цели на Vivacom в областта на устойчивото развитие с ежедневната работа на екипите. Резултатите показват повишена ангажираност към ESG приоритетите и по-добро разбиране на дългосрочната визия на компанията.
Програмата "ESG – Екипност за устойчиво бъдеще“ цели и изграждане на силна вътрешна култура на сътрудничество и обмен на опит между различни дирекции и региони. Добрите резултати в този аспект бяха наградени в категорията "Excellence in Teamwork“, където Vivacom е отличен с второто място.
С получените отличия Vivacom затвърждава позицията си на работодател, който съчетава технологично лидерство, устойчиво развитие и дългосрочна инвестиция в своите хора.
Още от категорията
/
Алекс Сърчаджиева: Какъв избор имам? Или да се обеся на жиците на тролея, или да продължа живота си
15:18
Бременна ли е?
10:21
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Новите водещи на сутрешния блок на bTV: Ние се сравняваме с нас и...
17:30 / 15.02.2026
Месни заговезни е!
08:35 / 15.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.