ЗАРЕЖДАНЕ...
Vivacom представи проекта за разгръщане на високоскоростна свързаност в Североизточна България по ПВУ
©
Vivacom проведе информационна среща в град София, посветена на изпълнението на проекта "Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ в Североизточния район. Той е част от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост NextGenerationEU, като Министерството на транспорта и съобщенията е орган по наблюдение и контрол. По време на събитието бяха представени ключовите дейности, сроковете за изпълнение и очакваните ползи за гражданите, бизнеса и местните власти в Североизточен район – един от двата района на планиране, в които Vivacom е основен изпълнител.
Проектът предвижда изграждане на над 2 000 км нова оптична мрежа, която ще осигури високоскоростен интернет достъп в над 150 населени места в 35 общини и над 200 базови станции общо в двата района на планиране в Източна България. Той ще бъде от ключово значение за преодоляване на дигиталното неравенство, като разшири възможностите за достъп до електронни услуги, образование, здравеопазване и дистанционна работа в по-слабо населени и отдалечени райони на страната.
По време на събитието екипът на Vivacom представи пред кметове и представители на институции от Североизточна България конкретните етапи от реализацията на проекта. Участниците имаха възможност да зададат въпроси директно към представителите на Vivacom. В рамките на разговора бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с административните процедури, сроковете за издаване на разрешителни и сътрудничеството с местната власт за ускоряване на процесите.
Изпълнението на проекта върви в срок, като вече са стартирали строително-монтажните дейности в част от общините. Основната част от инфраструктурата ще бъде новоизградена, а на използване на съществуваща инфраструктура ще се разчита само там, където това е технически и икономически възможно и обосновано. Vivacom работи в тясна координация с държавните и местни органи, за да гарантира успешно и навременно завършване на проекта.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актьорът Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува дн...
11:24 / 06.10.2025
Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
10:02 / 06.10.2025
Христо Стоичков: Прегръщам те, братко мой!
09:42 / 06.10.2025
Шкумбата: Това, което ме спаси, беше срещата с Тодор Живков
18:10 / 05.10.2025
Лора Крумова аут от NOVA?
16:55 / 05.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.