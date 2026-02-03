Пилотното издание на инициативата ще обхване четири български града до края на месец майС официално събитие в София Vivacom даде старт на Job Lab – най-новата си социално отговорна инициатива в подкрепа на развитието на младите хора в България. Тя е насочена към ученици в 11-ти и 12-ти клас и цели да ги подготви за предизвикателствата на пазара на труда чрез развиване на меки и дигитални умения, които често остават извън обхвата на учебната програма. Инициативата се реализира в партньорство с организацията "Развий се“ и ще обхване поредица от практически и интерактивни обучения в цялата страна."Редица проучвания показват, че за да имат успешно развитие в бъдеще младите хора — независимо дали започват работа или продължават образованието си, трябва да усвоят меки и дигитални умения. Ето защо решихме да стартираме програмата Job Lab и да помогнем на младите хора в България да развиват тези така необходими за бъдещето им умения като решаване на проблеми, адаптивност, критично мислене, гъвкавост, дигитални умения, емоционална интелигентност, работа в екип и комуникационни умения“, заяви Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom."Инициативата е част от социално отговорната политика на United Group и вече дава видими резултати в Словения, Босна и Херцеговина и Хърватия. Всяка една страна допринася с нещо ново, а България ще надгради със социален елемент. Обученията са за изграждане на ключови умения, които са от изключително значение за успешни първи стъпки в професионалната реализация“, подчерта Йована Лукич, директор "Корпоративна социална отговорност“ в United Group.Пилотното издание на програмата Job Lab ще се проведе в четири града в страната – София, Благоевград, Варна, Велико Търново – в периода февруари – май 2026 г. То ще протече на три етапа: провеждане на обучения на място в училищна среда, самостоятелна работа и оценяване на цялостното представяне на учениците, учебна визита в централата на Vivacom с включен модул AI & Дигитални умения. В България инициативата ще бъде надградена със специален модул – обучения за младежи от преходни жилища.Job Lab се реализира в партньорство с организацията "Развий се“, чийто сертифицирани обучители ще водят интерактивни обучения в училищата, с фокус върху ролеви игри, практически упражнения и симулации на реални ситуации. Учениците ще работят по теми като комуникация, критично мислене, работа в екип, управление на време и решаване на проблеми.Заключителният етап от програмата ще се проведе в централата на Vivacom в София, където най-активните участници ще имат възможност да се потопят в реална работна среда, както и да преминат през допълнителни обучения за създаване на CV, подготовка за интервю за работа, AI и Digital skills.