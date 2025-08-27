ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте графика, ваканциите и почивните дни за новата учебна година
Ваканции (с включени празнични и почивни дни, без лятната):
Есенна: 31 октомври – 3 ноември 2025 г.
Коледна: 24 декември 2025 – 4 януари 2026 г.
Междусрочна: 31 януари – 2 февруари 2026 г.
Пролетна за I–XI клас: 4 – 13 април 2026 г.
Пролетна за XII клас: 8 – 13 април 2026 г.
Начало и край на втория учебен срок:
Начало:
3 февруари 2026 г. за I–XII клас
Край:
15 май 2026 г. за XII клас;
29 май 2026 г. за I–III клас;
12 юни 2026 г. за IV–VI клас;
30 юни 2026 г. за V–VI клас в спортни училища и VII–XI клас.
За учениците с професионална подготовка се добавят 2 седмици за производствена практика (X–XI клас) и 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда (XI клас, дуална система).
Неучебни дни:
2 март - понеделник, 1 май - петък, 6 май - сряда, 25 май - понеделник
Национални изпити и външно оценяване:
20 май 2026 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература
22 май 2026 г. – втори държавен зрелостен изпит и задължителен изпит за придобиване на професионална квалификация
17 юни 2026 г. – национално външно оценяване по български език и литература за VII и X клас
19 юни 2026 г. – национално външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети за VII и X клас
Графикът е публикуван на основание на Закона за администрацията и Закона за предучилищното и училищното образование и спазва изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.
