Министерството на образованието и науката публикува официалния график за учебната 2025–2026 година, включително дати за ваканции, неучебни дни и национални изпити.Есенна: 31 октомври – 3 ноември 2025 г.Коледна: 24 декември 2025 – 4 януари 2026 г.Междусрочна: 31 януари – 2 февруари 2026 г.Пролетна за I–XI клас: 4 – 13 април 2026 г.Пролетна за XII клас: 8 – 13 април 2026 г.Начало:3 февруари 2026 г. за I–XII класКрай:15 май 2026 г. за XII клас;29 май 2026 г. за I–III клас;12 юни 2026 г. за IV–VI клас;30 юни 2026 г. за V–VI клас в спортни училища и VII–XI клас.За учениците с професионална подготовка се добавят 2 седмици за производствена практика (X–XI клас) и 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда (XI клас, дуална система).2 март - понеделник, 1 май - петък, 6 май - сряда, 25 май - понеделник20 май 2026 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература22 май 2026 г. – втори държавен зрелостен изпит и задължителен изпит за придобиване на професионална квалификация17 юни 2026 г. – национално външно оценяване по български език и литература за VII и X клас19 юни 2026 г. – национално външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети за VII и X класГрафикът е публикуван на основание на Закона за администрацията и Закона за предучилищното и училищното образование и спазва изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.